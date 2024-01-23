В Первоуральске на остановке убили мужчину

23 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

На остановке нашли труп мужчины (Архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) на остановочном комплексе был убит 45-летний мужчина. Тело мужчины нашли на проспекте Космонавтов. Инцидент произошел 19 января. Об этом URA.RU сообщили в региональном СУ СКР. «19 января 2024 года около 7 часов утра на остановочном комплексе по проспекту Космонавтов был убит 45-летний мужчина. Следственным отделом по городу Первоуральску СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)», — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга. Правоохранительные органы обращаются к гражданам, которые стали невольными очевидцами совершенного убийства. «Для установления обстоятельств случившегося важны также записи с видеорегистраторов транспортных средств, которые в вышеуказанное время проезжали по проспекту Космонавтов», — отметил Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU о том, что розыском подозреваемого и очевидцев, в том числе водителей с авторегистраторами, занимаются сыщики уголовного розыска территориального ОВД. «Сообщить информацию, которая может поспособствовать установлению обстоятельств убийства, можно по следующим телефонам: 8 (3439) 64-82-21, 8-953-045-07-46. Конфиденциальность гарантируется», — отметил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске (Свердловская область) на остановочном комплексе был убит 45-летний мужчина. Тело мужчины нашли на проспекте Космонавтов. Инцидент произошел 19 января. Об этом URA.RU сообщили в региональном СУ СКР. «19 января 2024 года около 7 часов утра на остановочном комплексе по проспекту Космонавтов был убит 45-летний мужчина. Следственным отделом по городу Первоуральску СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)», — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга. Правоохранительные органы обращаются к гражданам, которые стали невольными очевидцами совершенного убийства. «Для установления обстоятельств случившегося важны также записи с видеорегистраторов транспортных средств, которые в вышеуказанное время проезжали по проспекту Космонавтов», — отметил Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU о том, что розыском подозреваемого и очевидцев, в том числе водителей с авторегистраторами, занимаются сыщики уголовного розыска территориального ОВД. «Сообщить информацию, которая может поспособствовать установлению обстоятельств убийства, можно по следующим телефонам: 8 (3439) 64-82-21, 8-953-045-07-46. Конфиденциальность гарантируется», — отметил полковник Горелых.