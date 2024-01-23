Происшествия Shot: в Воронеже поймали жестокого убийцу 17-летней девушки 23 января 2024 в 17:01 Размер текста - 17 + Найден убийца девушки из Воронежа, передает Shot Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа. Накануне ее жестоко убили и сложили тело пополам, сообщает Shot. «Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа», — передают авторы telegram-канала. По их словам, подозреваемый 28-летний Марк Попов из Тамбовской области был задержан правоохранительными органами. Отмечается, что он успел сменить имя на Салман Азиев, чтобы скрыться. URA.RU направило запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается. Накануне в Воронеже возле мусорного бака было найдено связанное тело 17-летней девушки. Оно было помещено в хозяйственную сумку. Жертву убили в съемной квартире города, после чего от тела попытались избавиться. Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа. Накануне ее жестоко убили и сложили тело пополам, сообщает Shot. «Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа», — передают авторы telegram-канала. По их словам, подозреваемый 28-летний Марк Попов из Тамбовской области был задержан правоохранительными органами. Отмечается, что он успел сменить имя на Салман Азиев, чтобы скрыться. URA.RU направило запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается. Накануне в Воронеже возле мусорного бака было найдено связанное тело 17-летней девушки. Оно было помещено в хозяйственную сумку. Жертву убили в съемной квартире города, после чего от тела попытались избавиться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям