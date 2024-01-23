Shot: в Воронеже поймали жестокого убийцу 17-летней девушки

Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа. Накануне ее жестоко убили и сложили тело пополам, сообщает Shot.
«Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа», — передают авторы telegram-канала. По их словам, подозреваемый 28-летний Марк Попов из Тамбовской области был задержан правоохранительными органами. Отмечается, что он успел сменить имя на Салман Азиев, чтобы скрыться.
URA.RU направило запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается.
Накануне в Воронеже возле мусорного бака было найдено связанное тело 17-летней девушки. Оно было помещено в хозяйственную сумку. Жертву убили в съемной квартире города, после чего от тела попытались избавиться.
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