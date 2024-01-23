Shot: в Воронеже поймали жестокого убийцу 17-летней девушки

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Найден убийца девушки из Воронежа, передает Shot Фото:

Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа. Накануне ее жестоко убили и сложили тело пополам, сообщает Shot.

«Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа», — передают авторы telegram-канала. По их словам, подозреваемый 28-летний Марк Попов из Тамбовской области был задержан правоохранительными органами. Отмечается, что он успел сменить имя на Салман Азиев, чтобы скрыться.

URA.RU направило запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается.

Накануне в Воронеже возле мусорного бака было найдено связанное тело 17-летней девушки. Оно было помещено в хозяйственную сумку. Жертву убили в съемной квартире города, после чего от тела попытались избавиться.

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Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа. Накануне ее жестоко убили и сложили тело пополам, сообщает Shot. «Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки из Воронежа», — передают авторы telegram-канала. По их словам, подозреваемый 28-летний Марк Попов из Тамбовской области был задержан правоохранительными органами. Отмечается, что он успел сменить имя на Салман Азиев, чтобы скрыться. URA.RU направило запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается. Накануне в Воронеже возле мусорного бака было найдено связанное тело 17-летней девушки. Оно было помещено в хозяйственную сумку. Жертву убили в съемной квартире города, после чего от тела попытались избавиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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