На водителя, сбившего людей на остановке в Челябинске, завели уголовное дело

23 января 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Уголовное дело поставлено на контроль прокуратурой Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Против водителя Volkswagen, который наехал на остановку с людьми в Челябинске, возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль прокуратурой города, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Челябинска на контроль», — сообщили URA.RU в ведомстве. Повреждения получили мужчина и женщина, находящиеся на остановке «ТК Кольцо». Пострадавшая 63 лет госпитализирована в больницу. Травмы могут квалифицировать как тяжкий вред здоровью.

Против водителя Volkswagen, который наехал на остановку с людьми в Челябинске, возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль прокуратурой города, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Челябинска на контроль», — сообщили URA.RU в ведомстве. Повреждения получили мужчина и женщина, находящиеся на остановке «ТК Кольцо». Пострадавшая 63 лет госпитализирована в больницу. Травмы могут квалифицировать как тяжкий вред здоровью.