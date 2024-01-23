На водителя, сбившего людей на остановке в Челябинске, завели уголовное дело

Против водителя Volkswagen, который наехал на остановку с людьми в Челябинске, возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль прокуратурой города, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Челябинска на контроль», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Повреждения получили мужчина и женщина, находящиеся на остановке «ТК Кольцо». Пострадавшая 63 лет госпитализирована в больницу. Травмы могут квалифицировать как тяжкий вред здоровью.
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