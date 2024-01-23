На водителя, сбившего людей на остановке в Челябинске, завели уголовное дело

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Уголовное дело поставлено на контроль прокуратурой Челябинска Фото:

Против водителя Volkswagen, который наехал на остановку с людьми в Челябинске, возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль прокуратурой города, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Челябинска на контроль», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Повреждения получили мужчина и женщина, находящиеся на остановке «ТК Кольцо». Пострадавшая 63 лет госпитализирована в больницу. Травмы могут квалифицировать как тяжкий вред здоровью.

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Против водителя Volkswagen, который наехал на остановку с людьми в Челябинске, возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль прокуратурой города, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Челябинска на контроль», — сообщили URA.RU в ведомстве. Повреждения получили мужчина и женщина, находящиеся на остановке «ТК Кольцо». Пострадавшая 63 лет госпитализирована в больницу. Травмы могут квалифицировать как тяжкий вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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