Омбудсмен взял под контроль трагедию в Первоуральске, где умер младенец — второй за неделю

Мороков взял на контроль ПДН Первоуральска, где в один день умерли два младенца

24 января 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Игорь Мороков взял на контроль ситуацию с гибелью младенца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске скончался младенец, пока родители отмечали день рождения Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию в Первоуральске, где погиб новорожденный мальчик, который спал в кроватке с пьяной матерью. Об этом Мороков сообщил журналисту URA.RU. «Я в курсе этой истории. Работать уже начали по отработанной схеме: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики», — отметил Мороков. О смерти малыша стало известно днем 24 января, погиб он 21-го. О том, что родители ложились спасть в состоянии опьянения, сообщило МВД. «Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — рассказывал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию в Первоуральске, где погиб новорожденный мальчик, который спал в кроватке с пьяной матерью. Об этом Мороков сообщил журналисту URA.RU. «Я в курсе этой истории. Работать уже начали по отработанной схеме: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики», — отметил Мороков. О смерти малыша стало известно днем 24 января, погиб он 21-го. О том, что родители ложились спасть в состоянии опьянения, сообщило МВД. «Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — рассказывал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.