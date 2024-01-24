Омбудсмен взял под контроль трагедию в Первоуральске, где умер младенец — второй за неделю

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию в Первоуральске, где погиб новорожденный мальчик, который спал в кроватке с пьяной матерью. Об этом Мороков сообщил журналисту URA.RU.
«Я в курсе этой истории. Работать уже начали по отработанной схеме: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики», — отметил Мороков.
О смерти малыша стало известно днем 24 января, погиб он 21-го. О том, что родители ложились спасть в состоянии опьянения, сообщило МВД. «Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — рассказывал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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