Омбудсмен взял под контроль трагедию в Первоуральске, где умер младенец — второй за неделю

Мороков взял на контроль ПДН Первоуральска, где в один день умерли два младенца
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков взял на контроль ситуацию с гибелью младенца Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске скончался младенец, пока родители отмечали день рождения

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию в Первоуральске, где погиб новорожденный мальчик, который спал в кроватке с пьяной матерью. Об этом Мороков сообщил журналисту URA.RU.

«Я в курсе этой истории. Работать уже начали по отработанной схеме: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики», — отметил Мороков.

О смерти малыша стало известно днем 24 января, погиб он 21-го. О том, что родители ложились спасть в состоянии опьянения, сообщило МВД. «Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — рассказывал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль трагедию в Первоуральске, где погиб новорожденный мальчик, который спал в кроватке с пьяной матерью. Об этом Мороков сообщил журналисту URA.RU. «Я в курсе этой истории. Работать уже начали по отработанной схеме: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики», — отметил Мороков. О смерти малыша стало известно днем 24 января, погиб он 21-го. О том, что родители ложились спасть в состоянии опьянения, сообщило МВД. «Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — рассказывал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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