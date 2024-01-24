Жительница Первоуральска, потерявшая сына спустя месяц после его рождения, заявила, что они с мужем не напивались в тот роковой день. Свою версию ЧП женщина рассказала URA.RU.
По ее словам, утром 20 января она и муж употребили 1,5 литра пива на двоих. А вечером сходили в гости к бабушке. «Потом вот домой пришли и все (легли спать — прим. URA.RU). То, что [мы] пьяные были, — ложь», — рассказала женщина. Увидев через несколько часов, что малыш не дышит, она вызвала скорую. И вместе с врачами пыталась реанимировать его. Отвечая на вопрос корреспондента, было ли у младенца недомогание, она сказала: «Он срыгивал очень часто фонтаном».
О смерти малыша стало известно днем 24 января. О том, что родители ложились спать в состоянии опьянения, сообщили МВД и горбольница (на своей странице в соцсети «ВКонтакте»). «Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — рассказывал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.
Также Горелых сообщал, что семья состояла на учете в ПДН. Женщина это подтвердила: «У меня дочка в школу не ходила».
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