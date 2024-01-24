Жительница Первоуральска рассказала, как погиб ее младенец. Видео

Свердловчанка, потерявшая малыша, заявила о лжи полиции и медиков

24 января 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Вызванные родителями врачи не смогли спасти малыша (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске скончался младенец, пока родители отсыпались после застолья Жительница Первоуральска, потерявшая сына спустя месяц после его рождения, заявила, что они с мужем не напивались в тот роковой день. Свою версию ЧП женщина рассказала URA.RU. По ее словам, утром 20 января она и муж употребили 1,5 литра пива на двоих. А вечером сходили в гости к бабушке. «Потом вот домой пришли и все (легли спать — прим. URA.RU). То, что [мы] пьяные были, — ложь», — рассказала женщина. Увидев через несколько часов, что малыш не дышит, она вызвала скорую. И вместе с врачами пыталась реанимировать его. Отвечая на вопрос корреспондента, было ли у младенца недомогание, она сказала: «Он срыгивал очень часто фонтаном». О смерти малыша стало известно днем 24 января. О том, что родители ложились спать в состоянии опьянения, сообщили МВД и горбольница (на своей странице в соцсети «ВКонтакте»). «Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — рассказывал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. Также Горелых сообщал, что семья состояла на учете в ПДН. Женщина это подтвердила: «У меня дочка в школу не ходила». Трагедия произошла в доме на Пролетарской Фото: URA.RU

Жительница Первоуральска, потерявшая сына спустя месяц после его рождения, заявила, что они с мужем не напивались в тот роковой день. Свою версию ЧП женщина рассказала URA.RU. По ее словам, утром 20 января она и муж употребили 1,5 литра пива на двоих. А вечером сходили в гости к бабушке. «Потом вот домой пришли и все (легли спать — прим. URA.RU). То, что [мы] пьяные были, — ложь», — рассказала женщина. Увидев через несколько часов, что малыш не дышит, она вызвала скорую. И вместе с врачами пыталась реанимировать его. Отвечая на вопрос корреспондента, было ли у младенца недомогание, она сказала: «Он срыгивал очень часто фонтаном». О смерти малыша стало известно днем 24 января. О том, что родители ложились спать в состоянии опьянения, сообщили МВД и горбольница (на своей странице в соцсети «ВКонтакте»). «Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала „неотложку“», — рассказывал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых. Также Горелых сообщал, что семья состояла на учете в ПДН. Женщина это подтвердила: «У меня дочка в школу не ходила».