Челябинские правоохранители выявили хищения на складе вещественных доказательств

Подозреваемыми по делу проходят четыре человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть изъятой партии нелегальных сигарет похитили со склада вещественных доказательств в Магнитогорске. Сотрудники собственной безопасности полицейского главка при поддержке коллег из ФСБ выявили четырех подозреваемых в краже, сообщили 26 января URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«В результате оперативных мероприятий была установлена группа лиц из четырех человек, возможно, причастных к произошедшему. Один из них является бывшим сотрудником УМВД по Магнитогорску, 15 января он уволен из органов внутренних дел. Собранные полицейскими по данному факту материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы. При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе главка.

Там также добавили, что начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков распорядился провести служебную проверку. В ходе нее будет дана оценка организации работы и контроля руководителями УМВД по Магнитогорску.

Похищенные безакцизные сигареты изъяли в рамках расследования двух уголовных дел. В качестве вещественных доказательств их складировали в одном из помещений, арендованных для этой цели в Магнитогорске.