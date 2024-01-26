Челябинские правоохранители выявили хищения на складе вещественных доказательств

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Подозреваемыми по делу проходят четыре человека Фото:

Часть изъятой партии нелегальных сигарет похитили со склада вещественных доказательств в Магнитогорске. Сотрудники собственной безопасности полицейского главка при поддержке коллег из ФСБ выявили четырех подозреваемых в краже, сообщили 26 января URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«В результате оперативных мероприятий была установлена группа лиц из четырех человек, возможно, причастных к произошедшему. Один из них является бывшим сотрудником УМВД по Магнитогорску, 15 января он уволен из органов внутренних дел. Собранные полицейскими по данному факту материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы. При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе главка.

Там также добавили, что начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков распорядился провести служебную проверку. В ходе нее будет дана оценка организации работы и контроля руководителями УМВД по Магнитогорску.

Похищенные безакцизные сигареты изъяли в рамках расследования двух уголовных дел. В качестве вещественных доказательств их складировали в одном из помещений, арендованных для этой цели в Магнитогорске.

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Часть изъятой партии нелегальных сигарет похитили со склада вещественных доказательств в Магнитогорске. Сотрудники собственной безопасности полицейского главка при поддержке коллег из ФСБ выявили четырех подозреваемых в краже, сообщили 26 января URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «В результате оперативных мероприятий была установлена группа лиц из четырех человек, возможно, причастных к произошедшему. Один из них является бывшим сотрудником УМВД по Магнитогорску, 15 января он уволен из органов внутренних дел. Собранные полицейскими по данному факту материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы. При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке», — пояснили URA.RU в пресс-службе главка. Там также добавили, что начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков распорядился провести служебную проверку. В ходе нее будет дана оценка организации работы и контроля руководителями УМВД по Магнитогорску. Похищенные безакцизные сигареты изъяли в рамках расследования двух уголовных дел. В качестве вещественных доказательств их складировали в одном из помещений, арендованных для этой цели в Магнитогорске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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