Полиция проверила проданный Куйвашевым документ

Полиция признала копией протокол, проданный Куйвашевым на аукционе

26 января 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Протокол, в котором впервые упомянули о нахождении золота на Урале, губернатор продал за 35 млн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проверка, устроенная МВД из-за проданного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым исторического протокола на благотворительном аукционе, подтвердила, что документ является копией. Оригинал же, как и полагается, хранится в госархиве. Копия ответа директора архива Анастасии Константиновой заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Александру Рябинину есть в распоряжении URA.RU. «В соответствии с запросом сообщаем следующее. Оригинал протокола заседания канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов от 21 мая 1745 года находится на обособленном хранении в архивохранилище №… ГКУ „Государственный архив Свердловской области“ на Вайнера, 17», — говорится в ответе. Благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея», где за 35 миллионов рублей был разыгран эксклюзивный лот от Куйвашева, прошел в декабре. Сразу после этого в прокуратуру поступило заявление от одного из жителей Березовского — города, где было найдено первое золото — с просьбой проверить, на каком основании протокол изъяли из государственной собственности. При этом в департаменте информполитики еще тогда говорили, что на аукционе был продан не оригинал, а копия. «Документ из архива не выдавался […] Указанная электронная копия архивного документа выполнена на специализированном профессиональном сканирующем оборудовании архива, обеспечивающем сохранность архивных документов в процессе сканирования», — отмечали в ДИПе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проверка, устроенная МВД из-за проданного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым исторического протокола на благотворительном аукционе, подтвердила, что документ является копией. Оригинал же, как и полагается, хранится в госархиве. Копия ответа директора архива Анастасии Константиновой заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Александру Рябинину есть в распоряжении URA.RU. «В соответствии с запросом сообщаем следующее. Оригинал протокола заседания канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов от 21 мая 1745 года находится на обособленном хранении в архивохранилище №… ГКУ „Государственный архив Свердловской области“ на Вайнера, 17», — говорится в ответе. Благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея», где за 35 миллионов рублей был разыгран эксклюзивный лот от Куйвашева, прошел в декабре. Сразу после этого в прокуратуру поступило заявление от одного из жителей Березовского — города, где было найдено первое золото — с просьбой проверить, на каком основании протокол изъяли из государственной собственности. При этом в департаменте информполитики еще тогда говорили, что на аукционе был продан не оригинал, а копия. «Документ из архива не выдавался […] Указанная электронная копия архивного документа выполнена на специализированном профессиональном сканирующем оборудовании архива, обеспечивающем сохранность архивных документов в процессе сканирования», — отмечали в ДИПе.