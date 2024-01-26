26 января 2024

Суд обязал Трампа выплатить компенсацию по иску о домогательствах

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Трамп выплатит более 80 млн долларов за домогательство к писательнице Фото:

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов компенсации писательнице Элизабет Кэрролл по иску о домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

«Федеральное жюри в пятницу обязало Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб Э. Джин Кэрролл. Она обвинила бывшего президента США в разрушении ее репутации как заслуживающей доверия журналистки, отрицая, что он ее изнасиловал почти три десятилетия назад», — пишет агентство.

Ранее Кэррол подала в суд на Трампа, утверждая, что тот совершил против нее сексуальное преступление. Тогда писательница заявила, что нападение произошло в отделе нижнего белья.

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Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов компенсации писательнице Элизабет Кэрролл по иску о домогательствах. Об этом сообщает Reuters. «Федеральное жюри в пятницу обязало Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб Э. Джин Кэрролл. Она обвинила бывшего президента США в разрушении ее репутации как заслуживающей доверия журналистки, отрицая, что он ее изнасиловал почти три десятилетия назад», — пишет агентство. Ранее Кэррол подала в суд на Трампа, утверждая, что тот совершил против нее сексуальное преступление. Тогда писательница заявила, что нападение произошло в отделе нижнего белья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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