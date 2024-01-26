Суд обязал Трампа выплатить компенсацию по иску о домогательствах

27 января 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Трамп выплатит более 80 млн долларов за домогательство к писательнице Фото: Official White House / Shealah Craighead Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов компенсации писательнице Элизабет Кэрролл по иску о домогательствах. Об этом сообщает Reuters. «Федеральное жюри в пятницу обязало Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб Э. Джин Кэрролл. Она обвинила бывшего президента США в разрушении ее репутации как заслуживающей доверия журналистки, отрицая, что он ее изнасиловал почти три десятилетия назад», — пишет агентство. Ранее Кэррол подала в суд на Трампа, утверждая, что тот совершил против нее сексуальное преступление. Тогда писательница заявила, что нападение произошло в отделе нижнего белья.

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов компенсации писательнице Элизабет Кэрролл по иску о домогательствах. Об этом сообщает Reuters. «Федеральное жюри в пятницу обязало Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб Э. Джин Кэрролл. Она обвинила бывшего президента США в разрушении ее репутации как заслуживающей доверия журналистки, отрицая, что он ее изнасиловал почти три десятилетия назад», — пишет агентство. Ранее Кэррол подала в суд на Трампа, утверждая, что тот совершил против нее сексуальное преступление. Тогда писательница заявила, что нападение произошло в отделе нижнего белья.