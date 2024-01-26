Суд обязал Трампа выплатить компенсацию по иску о домогательствах

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов компенсации писательнице Элизабет Кэрролл по иску о домогательствах. Об этом сообщает Reuters.
«Федеральное жюри в пятницу обязало Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб Э. Джин Кэрролл. Она обвинила бывшего президента США в разрушении ее репутации как заслуживающей доверия журналистки, отрицая, что он ее изнасиловал почти три десятилетия назад», —
Ранее Кэррол подала в суд на Трампа, утверждая, что тот совершил против нее сексуальное преступление. Тогда писательница заявила, что нападение произошло в отделе нижнего белья.
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