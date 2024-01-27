Двойник Киркорова играет за артиста в фильмах

27 января 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

По словам Егожинского, он снялся вместо Киркорова в фильме «Последний богатырь» Фото: wikipedia.org Алексей Егожинский является дублером российского певца Филиппа Киркорова. Также мужчина считается официальным двойником артиста. Например, в фильме «Последний богатырь» Егожинский заменял певца в сцене с актером Сергеем Буруновым. «Конечно, я же его дублер. <…> В кино я снимался вместо него. В фильме „Последний богатырь“ есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину. В общем, везде, где есть Киркоров, там я», — передает МК.RU слова Егожинского. При этом он отметил, что в фильме «Иван Васильевич меняет все!» дублер не играл за Киркорова. Но сцены с артистом из киноленты вырезали. Кроме того, Егожинский иногда выступает вместо певца. По словам мужчины, ценник на его выступления варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. Двойник поет вживую и отправляет деньги на благотворительность.

Алексей Егожинский является дублером российского певца Филиппа Киркорова. Также мужчина считается официальным двойником артиста. Например, в фильме «Последний богатырь» Егожинский заменял певца в сцене с актером Сергеем Буруновым. «Конечно, я же его дублер. <…> В кино я снимался вместо него. В фильме „Последний богатырь“ есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину. В общем, везде, где есть Киркоров, там я», — передает МК.RU слова Егожинского. При этом он отметил, что в фильме «Иван Васильевич меняет все!» дублер не играл за Киркорова. Но сцены с артистом из киноленты вырезали. Кроме того, Егожинский иногда выступает вместо певца. По словам мужчины, ценник на его выступления варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. Двойник поет вживую и отправляет деньги на благотворительность.