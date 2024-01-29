ТИК запустил подготовку к довыборам в думу Нижневартовска (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) началась подготовка к довыборам в городскую думу. Кресло, освободившееся после ухода депутата Дмитрия Гришина, который по мере своих возможностей лоббировал интересы авторитетного бизнесмена Александра Петермана, прочат одному из именитых вартовчан. Источники URA.RU в местном и окружном политическом истеблишменте предполагают, что в числе кандидатов могут оказаться олимпийские чемпионы, герои СВО либо опытные политики.

«Теризбирком начал подготовку к довыборам. На место Гришина в гордуме могут претендовать олимпийцы или герои СВО. Возможен вариант, что вакантный мандат получит один из опытных политиков», — сообщили инсайдеры.

По данным одного из источников, участие в выборах одного из нижневартовских олимпийцев обсуждалось еще во время предыдущей избирательной кампании, но в итоге фаворитом ЕР стал тренер Руслан Куштанов. «Из-за сложного графика тренировок чемпион не стал баллотироваться», — отметил информатор.

Другой собеседник агентства уточнил, что до обсуждения возможных кандидатов еще не дошло. «До конца президентской выборной кампании никаких движений в эту сторону не будет. В городе все ресурсы брошены на подготовку к главным выборам. Все обсуждения — после 17 марта», — добавил собеседник.

В ТИК Нижневартовска сообщили, что основание поступило в комиссию. «Дополнительные выборы будут назначены в сроки, установленные законом. Это не ранее, чем за 90, и не позднее, чем за 80 дней до Единого дня голосования», — прокомментировала председатель теризбиркома Екатерина Трофимец. Нового депутата нижневартовцы изберут в осенью, в Единый день голосования 8 сентября.

Ранее URA.RU писало о том, что дума Нижневартовска лишилась одного депутата. Гришин сложил мандат на январском заседании.