Защитник «Трактора» заявил, что Челябинск заслужил Кубок Гагарина

30 января 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Болельщики «Трактора» ждут победы любимой команды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Альберт Яруллин заявил, что Челябинск заслужил выиграть главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. Интервью со спортсменом опубликовано на сайте Континентальной хоккейной лиги. «Челябинск заслужил того, чтобы стать чемпионом, заслужил кубок. Переходя в „Трактор“, я хотел поучаствовать в этой истории и вместе с „Трактором“ выиграть его первый Кубок Гагарина. Думаю, всему свое время. Рано или поздно в Челябинск привезут кубок», — заявил Яруллин. Яруллин добавил, что неизвестно, что случится в следующем году, поэтому надо побороться за кубок уже в этом сезоне. По его мнению, команде это по силам. Также хоккеист сказал, что уже третий год живет в Челябинске, и город стал для него родным. Яруллин уточнил, что, вопреки распространенному мнению, Челябинск — не серый, он развивается, и на это приятно смотреть. Яруллин родился в 1993 году в Казани. С казанским «Ак Барсом» в 2018 году выиграл Кубок Гагарина. За «Трактор» играет с 2021 года. В 2022 году вместе с челябинской командой становился бронзовым призером Континентальной хоккейной лиги.

Защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Альберт Яруллин заявил, что Челябинск заслужил выиграть главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. Интервью со спортсменом опубликовано на сайте Континентальной хоккейной лиги. «Челябинск заслужил того, чтобы стать чемпионом, заслужил кубок. Переходя в „Трактор“, я хотел поучаствовать в этой истории и вместе с „Трактором“ выиграть его первый Кубок Гагарина. Думаю, всему свое время. Рано или поздно в Челябинск привезут кубок», — заявил Яруллин. Яруллин добавил, что неизвестно, что случится в следующем году, поэтому надо побороться за кубок уже в этом сезоне. По его мнению, команде это по силам. Также хоккеист сказал, что уже третий год живет в Челябинске, и город стал для него родным. Яруллин уточнил, что, вопреки распространенному мнению, Челябинск — не серый, он развивается, и на это приятно смотреть. Яруллин родился в 1993 году в Казани. С казанским «Ак Барсом» в 2018 году выиграл Кубок Гагарина. За «Трактор» играет с 2021 года. В 2022 году вместе с челябинской командой становился бронзовым призером Континентальной хоккейной лиги.