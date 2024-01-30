Венгрия назвала условие для встречи Зеленского и Орбана

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского состоится, если Киев выполнит все требования Будапешта, касающиеся прав венгерского меньшинства (венгров, проживающих в Закарпатской области Украины). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Если это будет, то будет смысл обсуждать, когда и как может состояться встреча на высшем уровне», — сказал Сийярто в ходе пресс-конференции, трансляция велась в соцсети X. По его словам, выполнение требований может стать чистым листом в сотрудничестве двух стран.
Ранее во время переговоров с украинской делегацией Венгрия призвала Украину восстановить права венгерского меньшинства, которые оно имело до 2015 года. Сийярто попросил о возможности получения диплома средней школы на венгерском языке, а также об использовании венгерского языка в сфере культуры и высшего образования.
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