Венгрия назвала условие для встречи Зеленского и Орбана

Сийярто: встреча Зеленского и Орбана состоится, если Киев выполнит условия
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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии. stock,  stock, Сийярто Петер
Петер Сийярто напомнил об условиях для переговоров Зеленского с Орбаном Фото:

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского состоится, если Киев выполнит все требования Будапешта, касающиеся прав венгерского меньшинства (венгров, проживающих в Закарпатской области Украины). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Если это будет, то будет смысл обсуждать, когда и как может состояться встреча на высшем уровне», — сказал Сийярто в ходе пресс-конференции, трансляция велась в соцсети X. По его словам, выполнение требований может стать чистым листом в сотрудничестве двух стран.

Ранее во время переговоров с украинской делегацией Венгрия призвала Украину восстановить права венгерского меньшинства, которые оно имело до 2015 года. Сийярто попросил о возможности получения диплома средней школы на венгерском языке, а также об использовании венгерского языка в сфере культуры и высшего образования.

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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского состоится, если Киев выполнит все требования Будапешта, касающиеся прав венгерского меньшинства (венгров, проживающих в Закарпатской области Украины). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. «Если это будет, то будет смысл обсуждать, когда и как может состояться встреча на высшем уровне», — сказал Сийярто в ходе пресс-конференции, трансляция велась в соцсети X. По его словам, выполнение требований может стать чистым листом в сотрудничестве двух стран. Ранее во время переговоров с украинской делегацией Венгрия призвала Украину восстановить права венгерского меньшинства, которые оно имело до 2015 года. Сийярто попросил о возможности получения диплома средней школы на венгерском языке, а также об использовании венгерского языка в сфере культуры и высшего образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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