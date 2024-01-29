Венгрия поставила перед Украиной условие

Венгрия призвала Киев восстановить права венгров Закарпатья

29 января 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Петер Сийярто заявил, что права венгерского меньшинства на Украине должны быть восстановлены Фото: Dean Calma / IAEA Венгрия призвала восстановить права венгерского меньшинства (закарпатских венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «У нас есть одно ожидание: венгерское меньшинство вернет себе права, которые оно имело до 2015 года, мы не просим многого», — сказал Сийярто во время переговоров с украинской делегацией, передает издание Magyar Nemzet. Он попросил о возможности получения диплома средней школы на венгерском языке, а также использование венгерского языка в сфере культуры и высшего образования. На западе Украины 29 января начались переговоры украинской делегации и Петера Сийярто. Стороны планируют договариваться о нормализации отношений. Министр заявлял, что надеется на откровенный и конструктивный диалог.

Венгрия призвала восстановить права венгерского меньшинства (закарпатских венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «У нас есть одно ожидание: венгерское меньшинство вернет себе права, которые оно имело до 2015 года, мы не просим многого», — сказал Сийярто во время переговоров с украинской делегацией, передает издание Magyar Nemzet. Он попросил о возможности получения диплома средней школы на венгерском языке, а также использование венгерского языка в сфере культуры и высшего образования. На западе Украины 29 января начались переговоры украинской делегации и Петера Сийярто. Стороны планируют договариваться о нормализации отношений. Министр заявлял, что надеется на откровенный и конструктивный диалог.