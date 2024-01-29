Венгрия поставила перед Украиной условие

Венгрия призвала Киев восстановить права венгров Закарпатья
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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии. stock,  stock, Сийярто Петер
Петер Сийярто заявил, что права венгерского меньшинства на Украине должны быть восстановлены Фото:

Венгрия призвала восстановить права венгерского меньшинства (закарпатских венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«У нас есть одно ожидание: венгерское меньшинство вернет себе права, которые оно имело до 2015 года, мы не просим многого», — сказал Сийярто во время переговоров с украинской делегацией, передает издание Magyar Nemzet. Он попросил о возможности получения диплома средней школы на венгерском языке, а также использование венгерского языка в сфере культуры и высшего образования.

На западе Украины 29 января начались переговоры украинской делегации и Петера Сийярто. Стороны планируют договариваться о нормализации отношений. Министр заявлял, что надеется на откровенный и конструктивный диалог.

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Венгрия призвала восстановить права венгерского меньшинства (закарпатских венгров, проживающих в Закарпатской области Украины. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «У нас есть одно ожидание: венгерское меньшинство вернет себе права, которые оно имело до 2015 года, мы не просим многого», — сказал Сийярто во время переговоров с украинской делегацией, передает издание Magyar Nemzet. Он попросил о возможности получения диплома средней школы на венгерском языке, а также использование венгерского языка в сфере культуры и высшего образования. На западе Украины 29 января начались переговоры украинской делегации и Петера Сийярто. Стороны планируют договариваться о нормализации отношений. Министр заявлял, что надеется на откровенный и конструктивный диалог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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