Силовики пришли в администрацию элитного поселка под Челябинском

02 февраля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

После того, как прежняя власть отказалась передавать дела новой, помещение администрации пришлось вскрывать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи СК совместно с аудиторами из Контрольно-счетной палаты вскрыли помещение, в котором находилась администрация и совет депутатов поселка Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область). Об этом 2 февраля URA.RU сообщил источник в поселке. «Следователи вскрыли помещение, изъяли документы и компьютерную технику. Аудиторы и следователи приступили к изучению информации на жестких дисках», — сообщил источник. Необходимость вмешательства аудиторов и следователей возникла после того, как депутаты прошлого созыва, не сумевшие переизбраться в сентябре 2023 года, а также прежний глава поселка Владимир Меркульев, не признали итоги выборов. Они отказались передавать дела, не давали доступ в помещение администрации и к счетам мэрии поселка новому составу совета депутатов и избранному им главе Сергею Желтову. Прежний глава поселка Владимир Меркульев на контакт с новым главой и депутатами также не шел. В итоге новые власти остались без каких-либо инструментов для исполнения своих полномочий. В январе депутаты, избранные в сентябре 2023 года, обратились в полицию и следственный комитет. Также в октябре 2023 года новый председатель совета депутатов Нового Кременкуля Мария Бердникова подписала соглашение между советом депутатов сельского поселения и КСП Челябинской области о передаче внешнего финансового контроля за средствами бюджета поселка на региональный уровень. В январе 2024 года аудиторы КСП приступили к проверке расходов бюджета Нового Кременкуля. Источники URA.RU не исключают, что по итогам проверки к представителям прежнего состава совета депутатов и мэрии поселка у аудиторов могут возникнуть вопросы, что и стало причиной сложностей при смене власти в поселке. В пресс-службе региона управления СКР информацию о визите следователей подтвердить не смогли. Однако и опровергать не стали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи СК совместно с аудиторами из Контрольно-счетной палаты вскрыли помещение, в котором находилась администрация и совет депутатов поселка Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область). Об этом 2 февраля URA.RU сообщил источник в поселке. «Следователи вскрыли помещение, изъяли документы и компьютерную технику. Аудиторы и следователи приступили к изучению информации на жестких дисках», — сообщил источник. Необходимость вмешательства аудиторов и следователей возникла после того, как депутаты прошлого созыва, не сумевшие переизбраться в сентябре 2023 года, а также прежний глава поселка Владимир Меркульев, не признали итоги выборов. Они отказались передавать дела, не давали доступ в помещение администрации и к счетам мэрии поселка новому составу совета депутатов и избранному им главе Сергею Желтову. Прежний глава поселка Владимир Меркульев на контакт с новым главой и депутатами также не шел. В итоге новые власти остались без каких-либо инструментов для исполнения своих полномочий. В январе депутаты, избранные в сентябре 2023 года, обратились в полицию и следственный комитет. Также в октябре 2023 года новый председатель совета депутатов Нового Кременкуля Мария Бердникова подписала соглашение между советом депутатов сельского поселения и КСП Челябинской области о передаче внешнего финансового контроля за средствами бюджета поселка на региональный уровень. В январе 2024 года аудиторы КСП приступили к проверке расходов бюджета Нового Кременкуля. Источники URA.RU не исключают, что по итогам проверки к представителям прежнего состава совета депутатов и мэрии поселка у аудиторов могут возникнуть вопросы, что и стало причиной сложностей при смене власти в поселке. В пресс-службе региона управления СКР информацию о визите следователей подтвердить не смогли. Однако и опровергать не стали.