Иногородних водителей челябинских троллейбусов обеспечат жильем

Будущим водителям троллейбусов улучшили условия обучения и работы Фото: Илья Московец © URA.RU

Иногородних водителей троллейбусов в Челябинске обеспечат жильем. Как рассказали в пресс-службе компании «Синара — ГТР Челябинск», на период обучения с 1 февраля стипендию подняли на 10 тысяч до 40 тысяч рублей.

«Запустили новую программу поддержки на период обучения на курсах водителей троллейбусов. С 1 февраля увеличен ежемесячный размер стипендии до 40 тысяч рублей. Также компания сможет обеспечить жильем иногородних соискателей как на время прохождения курсов, так и после трудоустройства», — отметили в офисе «Синара — ГТР Челябинск».

Программа шире. Для кандидатов из других городов рассмотрят возможность оплаты проезда в Челябинск до места обучения. Курсы для граждан старше 21 года рассчитаны на шесть месяцев. Но и после их завершения сотрудники смогут повышать квалификацию.

«Действуют различные графики работы, чтобы водители могли выбрать оптимальный для себя вариант. Всего для Челябинска предназначено 168 машин „Синара-6254“, поэтому мы приглашаем в свою команду сотрудников, готовых обучаться новому и осваивать уникальные троллейбусы. Новые машины уже сегодня осуществляют перевозку пассажиров на городском маршруте №19», — уточнил гендиректор компании Сергей Брусник.

Проект челябинского троллейбуса «Синара — ГТР Челябинск» реализует в рамках концессионного соглашения с правительством региона. Договоренность предполагает комплексную модернизацию троллейбусной инфраструктуры города и последующую эксплуатацию. Также запустят два современных депо и модернизируют городскую контактную сеть с комплексом тяговых подстанций. Троллейбусы работают на маршруте № 19 с 1 сентября. Готовится запуск нового подвижного состава на маршруте №12.