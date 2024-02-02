Прокуратура проверит обстоятельства пожара в ИК-9 Соликамска

02 февраля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Колония, где произошел пожар, является одной из крупнейших в Прикамье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура организовала проверку обстоятельств, которые привели к пожару в исправительной колонии №9 города Соликамска (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Усольская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях организовала проверку в связи с пожаром производственного здания, расположенного на территории ИК-9. Будут проверены соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности на производстве. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — написано в telegram-канале краевой прокуратуры. По предварительным данным, пожар произошел на территории цеха по изготовлению сувенирной продукции. Огонь удалось потушить через четыре часа после начала возгорания. На место ЧП выезжали специалисты ГУ ФСИН по Пермскому краю.

Прокуратура организовала проверку обстоятельств, которые привели к пожару в исправительной колонии №9 города Соликамска (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Усольская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях организовала проверку в связи с пожаром производственного здания, расположенного на территории ИК-9. Будут проверены соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности на производстве. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — написано в telegram-канале краевой прокуратуры. По предварительным данным, пожар произошел на территории цеха по изготовлению сувенирной продукции. Огонь удалось потушить через четыре часа после начала возгорания. На место ЧП выезжали специалисты ГУ ФСИН по Пермскому краю.