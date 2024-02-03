03 февраля 2024

Белый дом выступил против помощи Израилю без Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, белый дом, зима, White house,  stock
Белый дом пытается разработать законопроект, чтобы помочь одновременно Израилю и Украине Фото:

Белый дом против законопроекта республиканцев о дополнительной помощи Израилю. Все дело в том, что документ предусматривает поддержку Израиля без выделения новых средств на Украину, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины. <…> А также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — заявила Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь добавила, что мэрия месяцами пытается достичь соглашения в разработке законопроекта о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и о защите границы. Его окончательный вариант позволит выделить новые средства и Украине, и Израилю.

Палата представителей Соединенных Штатов рассмотрит и проголосует по законопроекту о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов без предоставления новой помощи Украине. Уточняется, что помощь рассматривается в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белый дом против законопроекта республиканцев о дополнительной помощи Израилю. Все дело в том, что документ предусматривает поддержку Израиля без выделения новых средств на Украину, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины. <…> А также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — заявила Жан-Пьер, передает РИА Новости. Пресс-секретарь добавила, что мэрия месяцами пытается достичь соглашения в разработке законопроекта о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и о защите границы. Его окончательный вариант позволит выделить новые средства и Украине, и Израилю. Палата представителей Соединенных Штатов рассмотрит и проголосует по законопроекту о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов без предоставления новой помощи Украине. Уточняется, что помощь рассматривается в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...