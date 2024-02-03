Белый дом выступил против помощи Израилю без Украины

04 февраля 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Белый дом пытается разработать законопроект, чтобы помочь одновременно Израилю и Украине Фото: Official White House / Adam Schultz Белый дом против законопроекта республиканцев о дополнительной помощи Израилю. Все дело в том, что документ предусматривает поддержку Израиля без выделения новых средств на Украину, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины. <…> А также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — заявила Жан-Пьер, передает РИА Новости. Пресс-секретарь добавила, что мэрия месяцами пытается достичь соглашения в разработке законопроекта о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и о защите границы. Его окончательный вариант позволит выделить новые средства и Украине, и Израилю. Палата представителей Соединенных Штатов рассмотрит и проголосует по законопроекту о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов без предоставления новой помощи Украине. Уточняется, что помощь рассматривается в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года, передает RT.

Белый дом против законопроекта республиканцев о дополнительной помощи Израилю. Все дело в том, что документ предусматривает поддержку Израиля без выделения новых средств на Украину, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы решительно против этой уловки, которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины. <…> А также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — заявила Жан-Пьер, передает РИА Новости. Пресс-секретарь добавила, что мэрия месяцами пытается достичь соглашения в разработке законопроекта о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности и о защите границы. Его окончательный вариант позволит выделить новые средства и Украине, и Израилю. Палата представителей Соединенных Штатов рассмотрит и проголосует по законопроекту о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов без предоставления новой помощи Украине. Уточняется, что помощь рассматривается в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года, передает RT.