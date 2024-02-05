Пермский следком проводит проверку после нападения собаки на ребенка

06 февраля 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

СК проводит доследственную проверку Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет России по Пермскому краю проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственные органы проводят доследственную проверку после нападения собаки на ребенка. По данным СМИ, в Орджоникидзевском районе Перми животное нанесло травмы несовершеннолетней», — сообщили на сайте ведомства. Сообщалось, что в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака в ошейнике. Дядя ребенка уточнил, что животное «порвало» ей правую ногу под коленом. Родители девочки собираются подать заявление в полицию на хозяев напавшей собаки, которых удалось найти через социальные сети.

Следственный комитет России по Пермскому краю проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственные органы проводят доследственную проверку после нападения собаки на ребенка. По данным СМИ, в Орджоникидзевском районе Перми животное нанесло травмы несовершеннолетней», — сообщили на сайте ведомства. Сообщалось, что в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака в ошейнике. Дядя ребенка уточнил, что животное «порвало» ей правую ногу под коленом. Родители девочки собираются подать заявление в полицию на хозяев напавшей собаки, которых удалось найти через социальные сети.