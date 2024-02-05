05 февраля 2024

Пермский следком проводит проверку после нападения собаки на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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СК проводит доследственную проверку Фото:

Следственный комитет России по Пермскому краю проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственные органы проводят доследственную проверку после нападения собаки на ребенка. По данным СМИ, в Орджоникидзевском районе Перми животное нанесло травмы несовершеннолетней», — сообщили на сайте ведомства.

Сообщалось, что в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака в ошейнике. Дядя ребенка уточнил, что животное «порвало» ей правую ногу под коленом. Родители девочки собираются подать заявление в полицию на хозяев напавшей собаки, которых удалось найти через социальные сети.

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Следственный комитет России по Пермскому краю проводит проверку после нападения собаки на ребенка в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственные органы проводят доследственную проверку после нападения собаки на ребенка. По данным СМИ, в Орджоникидзевском районе Перми животное нанесло травмы несовершеннолетней», — сообщили на сайте ведомства. Сообщалось, что в микрорайоне Голованово во время прогулки на девочку напала собака в ошейнике. Дядя ребенка уточнил, что животное «порвало» ей правую ногу под коленом. Родители девочки собираются подать заявление в полицию на хозяев напавшей собаки, которых удалось найти через социальные сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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