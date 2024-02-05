Челябинский губернатор Текслер поздравил прокуратуру с юбилеем и раздал награды

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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер вручил работникам надзорного ведомства награды Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 февраля поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с 90-летием образования ведомства и вручил областные награды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«От всей души поздравляю вас с юбилеем прокуратуры Челябинской области. Совсем недавно мы отметили 90 лет со дня рождения нашего региона. Тогда же, в 1934 году, были созданы и наши прокурорские органы. Все эти десятилетия областная прокуратура контролирует соблюдение законности на Южном Урале и является ключевым звеном правоохранительной системы», — цитирует Текслера пресс-служба.

Губернатор добавил, что ежегодно в прокуратуру поступают тысячи обращений. Только за минувший год прокуроры предъявили 540 исков работодателям, задерживающим зарплату, были возбуждены административные производства, а по отдельным фактам — уголовные дела. В результате был погашен долг по зарплате на сумму более 80 миллионов рублей.

Текслер вручил медаль «За вклад в развитие Челябинской области» председателю комитета заксобрания региона Анатолию Брагину, который возглавлял областную прокуратуру с 1997 по 2004 год. Также он наградил почетными грамотами губернатора Челябинской области 12 ветеранов областной прокуратуры и вручил благодарственное письмо коллективу ведомства.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 февраля поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с 90-летием образования ведомства и вручил областные награды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «От всей души поздравляю вас с юбилеем прокуратуры Челябинской области. Совсем недавно мы отметили 90 лет со дня рождения нашего региона. Тогда же, в 1934 году, были созданы и наши прокурорские органы. Все эти десятилетия областная прокуратура контролирует соблюдение законности на Южном Урале и является ключевым звеном правоохранительной системы», — цитирует Текслера пресс-служба. Губернатор добавил, что ежегодно в прокуратуру поступают тысячи обращений. Только за минувший год прокуроры предъявили 540 исков работодателям, задерживающим зарплату, были возбуждены административные производства, а по отдельным фактам — уголовные дела. В результате был погашен долг по зарплате на сумму более 80 миллионов рублей. Текслер вручил медаль «За вклад в развитие Челябинской области» председателю комитета заксобрания региона Анатолию Брагину, который возглавлял областную прокуратуру с 1997 по 2004 год. Также он наградил почетными грамотами губернатора Челябинской области 12 ветеранов областной прокуратуры и вручил благодарственное письмо коллективу ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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