Челябинский губернатор Текслер поздравил прокуратуру с юбилеем и раздал награды

Алексей Текслер вручил работникам надзорного ведомства награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 февраля поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры региона с 90-летием образования ведомства и вручил областные награды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«От всей души поздравляю вас с юбилеем прокуратуры Челябинской области. Совсем недавно мы отметили 90 лет со дня рождения нашего региона. Тогда же, в 1934 году, были созданы и наши прокурорские органы. Все эти десятилетия областная прокуратура контролирует соблюдение законности на Южном Урале и является ключевым звеном правоохранительной системы», — цитирует Текслера пресс-служба.

Губернатор добавил, что ежегодно в прокуратуру поступают тысячи обращений. Только за минувший год прокуроры предъявили 540 исков работодателям, задерживающим зарплату, были возбуждены административные производства, а по отдельным фактам — уголовные дела. В результате был погашен долг по зарплате на сумму более 80 миллионов рублей.

Текслер вручил медаль «За вклад в развитие Челябинской области» председателю комитета заксобрания региона Анатолию Брагину, который возглавлял областную прокуратуру с 1997 по 2004 год. Также он наградил почетными грамотами губернатора Челябинской области 12 ветеранов областной прокуратуры и вручил благодарственное письмо коллективу ведомства.