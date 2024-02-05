В Челябинске ребенок покрылся бородавками после посещения бассейна

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В бассейне действует трехступенчатая система очистки воды, сказали в фитнес-клубе Фото:

В Челябинске четырехлетний мальчик покрылся бородавками после похода в бассейн. Аналогичная ситуация ранее произошла с его старшим братом, который также посещает этот бассейн, рассказала мама мальчиков.

«Неприятная ситуация случилась в семье челябинцев после похода в бассейн — нога 4-летнего ребенка покрылась бородавками… Сначала беда случилось со старшим, 6-летним сыном. На его ноге выскочила одна бородавка, также называемая шипигой», — рассказала мама мальчиков, пишет «КП-Челябинск».

В обоих случаях семья сразу обратилась к врачу. Медик сказала, что бородавки появились от бассейна.

В фитнес-клубе на претензию мамы ответили, что в бассейне у них действует трехступенчатая система очистки воды, включающая обеззараживание. В последние несколько лет система очистки не менялась, то есть количество добавленных веществ не уменьшалось. Мама думает написать жалобу в Роспотребнадзор.

Прямых доказательств, что инфекцию ребенок подхватил в бассейне нет. Но, по словам врача-дерматовенеролога Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ксении Закомолдиной, в бассейне можно подхватить бородавки и грибок, если не соблюдать элементарные правила. В частности, по территории комплекса нужно ходить в тапочках, на лавочки стелить полотенце, а после посещения бассейна принимать душ с гелем.

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В Челябинске четырехлетний мальчик покрылся бородавками после похода в бассейн. Аналогичная ситуация ранее произошла с его старшим братом, который также посещает этот бассейн, рассказала мама мальчиков. «Неприятная ситуация случилась в семье челябинцев после похода в бассейн — нога 4-летнего ребенка покрылась бородавками… Сначала беда случилось со старшим, 6-летним сыном. На его ноге выскочила одна бородавка, также называемая шипигой», — рассказала мама мальчиков, пишет «КП-Челябинск». В обоих случаях семья сразу обратилась к врачу. Медик сказала, что бородавки появились от бассейна. В фитнес-клубе на претензию мамы ответили, что в бассейне у них действует трехступенчатая система очистки воды, включающая обеззараживание. В последние несколько лет система очистки не менялась, то есть количество добавленных веществ не уменьшалось. Мама думает написать жалобу в Роспотребнадзор. Прямых доказательств, что инфекцию ребенок подхватил в бассейне нет. Но, по словам врача-дерматовенеролога Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ксении Закомолдиной, в бассейне можно подхватить бородавки и грибок, если не соблюдать элементарные правила. В частности, по территории комплекса нужно ходить в тапочках, на лавочки стелить полотенце, а после посещения бассейна принимать душ с гелем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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