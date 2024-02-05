В Перми росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Сотрудники Росгвардии задержали в Перми 36-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск. Находясь за рулем автомобиля, он сбил человека, а после суда по делу — сбежал.
«Сотрудники УФСИН региона довели информацию экипажам вневедомственной охраны с описанием и возможными местами появления разыскиваемых лиц. В ходе проверки сообщения, росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину. Он был объявлен в розыск за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщило издание «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Пермскому краю.
Издание уточняет, что мужчина был задержан в Ленинском районе города. В настоящее время он передан инициаторам розыска.
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