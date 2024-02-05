05 февраля 2024

В Перми росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Мужчина был задержан и передан инициаторам розыска Фото:

Сотрудники Росгвардии задержали в Перми 36-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск. Находясь за рулем автомобиля, он сбил человека, а после суда по делу — сбежал.

«Сотрудники УФСИН региона довели информацию экипажам вневедомственной охраны с описанием и возможными местами появления разыскиваемых лиц. В ходе проверки сообщения, росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину. Он был объявлен в розыск за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщило издание «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Пермскому краю.

Издание уточняет, что мужчина был задержан в Ленинском районе города. В настоящее время он передан инициаторам розыска.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Росгвардии задержали в Перми 36-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск. Находясь за рулем автомобиля, он сбил человека, а после суда по делу — сбежал. «Сотрудники УФСИН региона довели информацию экипажам вневедомственной охраны с описанием и возможными местами появления разыскиваемых лиц. В ходе проверки сообщения, росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину. Он был объявлен в розыск за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщило издание «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Пермскому краю. Издание уточняет, что мужчина был задержан в Ленинском районе города. В настоящее время он передан инициаторам розыска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...