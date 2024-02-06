Кремль раскрыл, какие вопросы будет решать Путин в Турции

В ходе предстоящего визита в Турцию, президент России Владимир Путин планирует обсудить экономические вопросы, связанные с валютными расчетами между странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В ходе визита [Путина в Турцию] будeт на всех уровнях обсуждаться торгово-экономические отношения между странами», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он уточнил, что Турция является для РФ важным экономическим партнером. Поэтому будут решаться все вопросы, связанные с этим, в том числе и с валютным расчетом на фоне западных санкций.
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