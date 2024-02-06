06 февраля 2024

Семьи из ХМАО будут чистить на скорость мандарины на лыжной гонке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
Победившая семья в мандариновом марафоне получит секретный приз Фото:

Семьям из ХМАО предлагают посоревноваться в конкурсе по чистке мандаринов на скорость. Состязание пройдет в Ханты-Мансийске во время гонки «Лыжня России». Информация об этом размещена на сайте «ЮграМегаСпорт».

«Ваша семья умеет чистить мандарины также быстро как Чебурашка? Команды из трех человек одной семьи (не менее 1 ребенка) будут соревноваться в скорости по чистке мандаринов», — говорится в сообщении. Победителей обещают наградить семейным суперпризом, который пока что остается в секрете.

Для гостей лыжной гонки также устроят игру в хоккей огромными надувными клюшками. А любители экстремальных развлечений смогут покататься в оленьих упряжках.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске на новогодних праздниках устроили праздник в честь Дня мандарина. Посетители дегустировали блюда из мандаринов и развлекались интерактивными играми.

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Семьям из ХМАО предлагают посоревноваться в конкурсе по чистке мандаринов на скорость. Состязание пройдет в Ханты-Мансийске во время гонки «Лыжня России». Информация об этом размещена на сайте «ЮграМегаСпорт». «Ваша семья умеет чистить мандарины также быстро как Чебурашка? Команды из трех человек одной семьи (не менее 1 ребенка) будут соревноваться в скорости по чистке мандаринов», — говорится в сообщении. Победителей обещают наградить семейным суперпризом, который пока что остается в секрете. Для гостей лыжной гонки также устроят игру в хоккей огромными надувными клюшками. А любители экстремальных развлечений смогут покататься в оленьих упряжках. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске на новогодних праздниках устроили праздник в честь Дня мандарина. Посетители дегустировали блюда из мандаринов и развлекались интерактивными играми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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