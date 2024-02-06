Семьи из ХМАО будут чистить на скорость мандарины на лыжной гонке

Победившая семья в мандариновом марафоне получит секретный приз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семьям из ХМАО предлагают посоревноваться в конкурсе по чистке мандаринов на скорость. Состязание пройдет в Ханты-Мансийске во время гонки «Лыжня России». Информация об этом размещена на сайте «ЮграМегаСпорт».



«Ваша семья умеет чистить мандарины также быстро как Чебурашка? Команды из трех человек одной семьи (не менее 1 ребенка) будут соревноваться в скорости по чистке мандаринов», — говорится в сообщении. Победителей обещают наградить семейным суперпризом, который пока что остается в секрете.



Для гостей лыжной гонки также устроят игру в хоккей огромными надувными клюшками. А любители экстремальных развлечений смогут покататься в оленьих упряжках.



Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске на новогодних праздниках устроили праздник в честь Дня мандарина. Посетители дегустировали блюда из мандаринов и развлекались интерактивными играми.