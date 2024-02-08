Мэр Екатеринбурга разнес чиновников после мощного циклона «Ольга»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов недоволен, как ответственные службы устраняют последствия мощного снегопада, обрушившегося на город 8 февраля. На утреннем совещании он жестко высказал главам районов и городскому комитету благоустройства, рассказали URA.RU очевидцы.
«Отчитал за плохо убранные тротуары, прошелся в целом по технологиям уборки, маршрутным листам. Прозвучали претензии и в адрес управляющих компаний, которые не вывозят снег из дворов, но при этом подчеркнул, что отвечает-то все равно город. Анонсировал, что вечером или ночью поедет по ДЭУ, будет смотреть технологические карты», — рассказал источник.
Досталось и финансистам, отметил второй собеседник. По его словам, поручение, которое Орлов давал еще осенью 2023-го — о горячем питании для сотрудников ДЭУ — до сих пор не исполнено. Отвечать пришлось начальнице департамента финансов мэрии Анне Турунцевой, поскольку профильный зам Орлова Андрей Корюков в отпуске.
Снегопады и сильный ветер на Средний Урал принес циклон «Ольга». В отдельных районах горожане, не дожидаясь коммунальщиков, брали в руки лопаты.
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