Власти Азербайджана сорвали рейс «Уральских авиалиний»

09 февраля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Вылет должен был состояться 8 февраля из Баку в Москву (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вылететь из Баку в Москву, предположительно, из-за того, что полет не согласовали власти Азербайджана. Рейс должен был состояться 8 февраля, пишут в Telegram. «Неожиданно рейс был отложен на неопределенный срок без объяснения причин. Часть пассажиров ждали регистрации и посадки до последнего. Оказалось, что рейс не состоялся из-за властей Азербайджана», — пишет telegram-канал Baza. Пассажиры пытались узнать у представителей авиакомпании сроки задержки, просили заселить их в отель или предоставить питание. Но им, по данным канала, сотрудники «Уральских авиалиний» не отвечали на вопросы. Многим ожидающим советовали сдать билеты и получить половину от стоимости билета. Как пишет Baza, ситуация стала неожиданностью для авиакомпании. «У „Уральских авиалиний“ есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса. Полеты по маршруту отменены до 17 февраля», — пишет канал. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован при получении.

Пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вылететь из Баку в Москву, предположительно, из-за того, что полет не согласовали власти Азербайджана. Рейс должен был состояться 8 февраля, пишут в Telegram. «Неожиданно рейс был отложен на неопределенный срок без объяснения причин. Часть пассажиров ждали регистрации и посадки до последнего. Оказалось, что рейс не состоялся из-за властей Азербайджана», — пишет telegram-канал Baza. Пассажиры пытались узнать у представителей авиакомпании сроки задержки, просили заселить их в отель или предоставить питание. Но им, по данным канала, сотрудники «Уральских авиалиний» не отвечали на вопросы. Многим ожидающим советовали сдать билеты и получить половину от стоимости билета. Как пишет Baza, ситуация стала неожиданностью для авиакомпании. «У „Уральских авиалиний“ есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса. Полеты по маршруту отменены до 17 февраля», — пишет канал. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован при получении.