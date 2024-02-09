Власти Азербайджана сорвали рейс «Уральских авиалиний»

Пассажиры «Уральских авиалиний» не смогли вылететь из Баку в Москву, предположительно, из-за того, что полет не согласовали власти Азербайджана. Рейс должен был состояться 8 февраля, пишут в Telegram.
«Неожиданно рейс был отложен на неопределенный срок без объяснения причин. Часть пассажиров ждали регистрации и посадки до последнего. Оказалось, что рейс не состоялся из-за властей Азербайджана», — пишет telegram-канал Baza.
Пассажиры пытались узнать у представителей авиакомпании сроки задержки, просили заселить их в отель или предоставить питание. Но им, по данным канала, сотрудники «Уральских авиалиний» не отвечали на вопросы. Многим ожидающим советовали сдать билеты и получить половину от стоимости билета.
Как пишет Baza, ситуация стала неожиданностью для авиакомпании. «У „Уральских авиалиний“ есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса. Полеты по маршруту отменены до 17 февраля», — пишет канал.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован при получении.
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