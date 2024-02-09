Главком ВСУ Сырский представил кандидатуры своих новых замов

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский представил президенту Владимиру Зеленскому кандидатуры своих заместителей. Об этом заявил сам украинский лидер. Он отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующие указы.
«Сегодня главком Сырский определил кандидатуры заместителей, и я подпишу соответствующие указы», — сказал Зеленский в telegram-канале.
О назначении Сырского главкомом ВСУ стало известно 8 февраля. Указ, пописанный Зеленским, появился на его официальном сайте. Александр Сырский занял этот пост после увольнения Валерия Залужного. Президент Украины анонсировал перезагрузку команды нового главнокомандующего.
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