09 февраля 2024

Главком ВСУ Сырский представил кандидатуры своих новых замов

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский представил своих заместителей Зеленскому Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский представил президенту Владимиру Зеленскому кандидатуры своих заместителей. Об этом заявил сам украинский лидер. Он отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующие указы.

«Сегодня главком Сырский определил кандидатуры заместителей, и я подпишу соответствующие указы», — сказал Зеленский в telegram-канале.

О назначении Сырского главкомом ВСУ стало известно 8 февраля. Указ, пописанный Зеленским, появился на его официальном сайте. Александр Сырский занял этот пост после увольнения Валерия Залужного. Президент Украины анонсировал перезагрузку команды нового главнокомандующего.

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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский представил президенту Владимиру Зеленскому кандидатуры своих заместителей. Об этом заявил сам украинский лидер. Он отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующие указы. «Сегодня главком Сырский определил кандидатуры заместителей, и я подпишу соответствующие указы», — сказал Зеленский в telegram-канале. О назначении Сырского главкомом ВСУ стало известно 8 февраля. Указ, пописанный Зеленским, появился на его официальном сайте. Александр Сырский занял этот пост после увольнения Валерия Залужного. Президент Украины анонсировал перезагрузку команды нового главнокомандующего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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