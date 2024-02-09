09 февраля 2024

Свердловские предприятия добыли больше шести тонн золота за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Новая автоматическая линия пробоотбора и пробоподготовки LAARMANN, слиток золота
На предприятии «Золото Северного Урала» добыли четыре тысячи килограмм золота Фото:

Предприятия Союза золотопромышленников Урала добыли 6 300 килограммов золота в 2023 году. Самые большие показатели у крупнейшего предприятия региона — «Золото Северного Урала», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Более 6,3 тысячи килограмм золота добыли предприятия Союза золотопромышленников Урала в 2023 году. Лидерами золотодобывающей отрасли региона в прошлом году стали предприятия „Золото Северного Урала“, артель старателей „Нейва“ и „Березовский рудник“», — говорится на сайте департамента.

На предприятии «Золото Северного Урала» добыли четыре тысячи килограмм золота — более половины от всего производства драгоценных металлов в Свердловской области. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов рассказал, что в Свердловской области выдано около 200 лицензий на право пользования участками недр, которые содержат драгоценные металлы.

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Предприятия Союза золотопромышленников Урала добыли 6 300 килограммов золота в 2023 году. Самые большие показатели у крупнейшего предприятия региона — «Золото Северного Урала», сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «Более 6,3 тысячи килограмм золота добыли предприятия Союза золотопромышленников Урала в 2023 году. Лидерами золотодобывающей отрасли региона в прошлом году стали предприятия „Золото Северного Урала“, артель старателей „Нейва“ и „Березовский рудник“», — говорится на сайте департамента. На предприятии «Золото Северного Урала» добыли четыре тысячи килограмм золота — более половины от всего производства драгоценных металлов в Свердловской области. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов рассказал, что в Свердловской области выдано около 200 лицензий на право пользования участками недр, которые содержат драгоценные металлы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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