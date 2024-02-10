Основатель сети «Доставка Kaifa» Селезнев откроет кафе в Перми

11 февраля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

В заведении будет сделан акцент на доставку пиццы и роллов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сеть «Доставка Kaifa» открывает кафе под своим брендом в Перми. Об этом рассказал основатель компании Денис Селезнев. «Новое кафе разместится по улице Космонавта Леонова, 41. Его будет развивать головной офис сети. Планируем разместить там от пяти до семи посадочных мест. В заведении появится открытая кухню. Акцент будет сделан на доставку заказов», — пояснил Денис Селезнев в беседе с изданием Business Class. Сейчас команда сети занята согласованием договора аренды помещения, разрабатывается дизайн-проект кафе. Открытие намечено на апрель текущего года. В прикамской столице в этом году готовятся к открытию несколько гастрономических проектов. Например, в ТРК «СпешиLove» на третьем этаже появится ресторанное пространство «Гастропарк». В нем будет несколько корнеров от разных кафе. А в ТРК «Семья» на третьем этаже ждут открытия ресторана итальянской кухни «Перчини» и грузинской кухни «Хочу Пури». Редакция URA.RU составила подборку кафе и ресторанов, которые начнут работать в ближайшее время.

Сеть «Доставка Kaifa» открывает кафе под своим брендом в Перми. Об этом рассказал основатель компании Денис Селезнев. «Новое кафе разместится по улице Космонавта Леонова, 41. Его будет развивать головной офис сети. Планируем разместить там от пяти до семи посадочных мест. В заведении появится открытая кухню. Акцент будет сделан на доставку заказов», — пояснил Денис Селезнев в беседе с изданием Business Class. Сейчас команда сети занята согласованием договора аренды помещения, разрабатывается дизайн-проект кафе. Открытие намечено на апрель текущего года. В прикамской столице в этом году готовятся к открытию несколько гастрономических проектов. Например, в ТРК «СпешиLove» на третьем этаже появится ресторанное пространство «Гастропарк». В нем будет несколько корнеров от разных кафе. А в ТРК «Семья» на третьем этаже ждут открытия ресторана итальянской кухни «Перчини» и грузинской кухни «Хочу Пури». Редакция URA.RU составила подборку кафе и ресторанов, которые начнут работать в ближайшее время.