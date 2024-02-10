В Перми на пожаре в квартире жилого дома погибли два мужчины

Площадь пожара составила пять квадратных метро
Спасатели обнаружили двух погибших мужчин на пожаре в квартире жилого дома по улице Пушкарской в Перми. Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило 11 февраля в 5:22, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Наблюдалось задымление в окне на пятом этаже многоквартирного дома. К сожалению, погибли двое мужчин, травмированных нет. Пожар ликвидировали в 05:45» — указано в telegram-канале ведомства.
На месте работали 22 спасателя и 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
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