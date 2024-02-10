10 февраля 2024

В Перми на пожаре в квартире жилого дома погибли два мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Площадь пожара составила пять квадратных метро Фото:

Спасатели обнаружили двух погибших мужчин на пожаре в квартире жилого дома по улице Пушкарской в Перми. Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило 11 февраля в 5:22, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Наблюдалось задымление в окне на пятом этаже многоквартирного дома. К сожалению, погибли двое мужчин, травмированных нет. Пожар ликвидировали в 05:45» — указано в telegram-канале ведомства.

На месте работали 22 спасателя и 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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Спасатели обнаружили двух погибших мужчин на пожаре в квартире жилого дома по улице Пушкарской в Перми. Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило 11 февраля в 5:22, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Наблюдалось задымление в окне на пятом этаже многоквартирного дома. К сожалению, погибли двое мужчин, травмированных нет. Пожар ликвидировали в 05:45» — указано в telegram-канале ведомства. На месте работали 22 спасателя и 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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