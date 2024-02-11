Свердловчанин, забравшийся в чужой дом, сбежал от суда

Полиция Алапаевска (Свердловская область) разыскивает 28-летнего Никиту Козлова. Мужчина, обвиняемый в незаконном проникновении в жилище, сбежал от суда. Информация об этом появилась в соцсетях алапаевской полиции.
«Полицией Алапаевска разыскивается скрывшийся от суда Козлов Никита Владимирович. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина, просим незамедлительно сообщить», — говорится в telegram-канале МО МВД России «Алапаевский». Телефоны, по которым можно звонить, — 8 (34346) 3-42-25 или 02.
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