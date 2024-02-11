11 февраля 2024

Свердловчанин, забравшийся в чужой дом, сбежал от суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь. Чернышевского 41, СУД, обвиняемый, судья, суд, флаг россии, пермский военный суд, григорий царегородцев
Алапаевец, незаконно проникший в чужой дом, скрывается от суда Фото:

Полиция Алапаевска (Свердловская область) разыскивает 28-летнего Никиту Козлова. Мужчина, обвиняемый в незаконном проникновении в жилище, сбежал от суда. Информация об этом появилась в соцсетях алапаевской полиции.

«Полицией Алапаевска разыскивается скрывшийся от суда Козлов Никита Владимирович. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина, просим незамедлительно сообщить», — говорится в telegram-канале МО МВД России «Алапаевский». Телефоны, по которым можно звонить, — 8 (34346) 3-42-25 или 02.

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Полиция Алапаевска (Свердловская область) разыскивает 28-летнего Никиту Козлова. Мужчина, обвиняемый в незаконном проникновении в жилище, сбежал от суда. Информация об этом появилась в соцсетях алапаевской полиции. «Полицией Алапаевска разыскивается скрывшийся от суда Козлов Никита Владимирович. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина, просим незамедлительно сообщить», — говорится в telegram-канале МО МВД России «Алапаевский». Телефоны, по которым можно звонить, — 8 (34346) 3-42-25 или 02.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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