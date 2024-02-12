Зарплата челябинцев за 11 месяцев выросла на 10 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, кошелек, пм, ограбление, деньги, пачка денег, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, купюры, тысячные, молодежные банды
Зарплаты челябинцев за 11 месяцев номинально выросли на 10 тысяч рублей Фото:

Средняя зарплата жителей Челябинской области за 11 месяцев 2023 года выросла в номинальном выражении на 10 тысяч рублей. Согласно данным Челябинскстата, к декабрю уровень показателя достиг 60 тысяч рублей.

«Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 2023 году. Январь — 50,96 тысячи рублей, ноябрь — 60,7 тысячи рублей», — отметило ведомство в своем отчете.

Рост доходов происходил на фоне низкой безработицы. В ноябре она достигла 2,2% от числа рабочей силы региона. За два года это самый низкий показатель. Годом ранее в том же месяце показатель составлял 23,9%. В результате к концу года без работы находилось 41,4 тысячи граждан, хотя в январе 2022 года, то есть два года назад, таких было 67,1 тысячи.

На фоне роста зарплаты увеличиваются расходы челябинцев. В настоящий момент опубликованы только данные за 2022 год. Согласно им, тогда было потрачено 1,35 млрд рублей средств. Из них почти 82% жители региона отдали при покупке товаров и оплате услуг. Около 15% было потрачено на обязательные платежи и взносы. Еще 2,2% израсходовано на покупку недвижимости, 0,9% — на прочие расходы. На руках у населения осталось 0,6% денег.

Интересно, что за 10 лет пропорции расходов изменились. Так, в 2012 году на покупку товаров и услуг приходилось три четверти трат, а на обязательные платежи — около 12%. При этом население предпочитало хранить деньги на руках, оставив у себя 12,4% заработка. Расходы на приобретение недвижимости тогда составляли 2,5% семейного бюджета граждан.

В 2023 году 22% опрошенных аналитиками сервиса HeadHunter сообщили, что стали зарабатывать меньше. При этом примерно то же количество жителей заявило специалиста платформы «Авито» о снижении их работоспособности. Это произошло в условиях, когда 93% сотрудников, по данным сервиса «Зарплата.ру», испытало проблемы с профессиональным выгоранием.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя зарплата жителей Челябинской области за 11 месяцев 2023 года выросла в номинальном выражении на 10 тысяч рублей. Согласно данным Челябинскстата, к декабрю уровень показателя достиг 60 тысяч рублей. «Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 2023 году. Январь — 50,96 тысячи рублей, ноябрь — 60,7 тысячи рублей», — отметило ведомство в своем отчете. Рост доходов происходил на фоне низкой безработицы. В ноябре она достигла 2,2% от числа рабочей силы региона. За два года это самый низкий показатель. Годом ранее в том же месяце показатель составлял 23,9%. В результате к концу года без работы находилось 41,4 тысячи граждан, хотя в январе 2022 года, то есть два года назад, таких было 67,1 тысячи. На фоне роста зарплаты увеличиваются расходы челябинцев. В настоящий момент опубликованы только данные за 2022 год. Согласно им, тогда было потрачено 1,35 млрд рублей средств. Из них почти 82% жители региона отдали при покупке товаров и оплате услуг. Около 15% было потрачено на обязательные платежи и взносы. Еще 2,2% израсходовано на покупку недвижимости, 0,9% — на прочие расходы. На руках у населения осталось 0,6% денег. Интересно, что за 10 лет пропорции расходов изменились. Так, в 2012 году на покупку товаров и услуг приходилось три четверти трат, а на обязательные платежи — около 12%. При этом население предпочитало хранить деньги на руках, оставив у себя 12,4% заработка. Расходы на приобретение недвижимости тогда составляли 2,5% семейного бюджета граждан. В 2023 году 22% опрошенных аналитиками сервиса HeadHunter сообщили, что стали зарабатывать меньше. При этом примерно то же количество жителей заявило специалиста платформы «Авито» о снижении их работоспособности. Это произошло в условиях, когда 93% сотрудников, по данным сервиса «Зарплата.ру», испытало проблемы с профессиональным выгоранием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...