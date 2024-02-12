Зарплата челябинцев за 11 месяцев выросла на 10 тысяч

Зарплаты челябинцев за 11 месяцев номинально выросли на 10 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Средняя зарплата жителей Челябинской области за 11 месяцев 2023 года выросла в номинальном выражении на 10 тысяч рублей. Согласно данным Челябинскстата, к декабрю уровень показателя достиг 60 тысяч рублей.

«Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в 2023 году. Январь — 50,96 тысячи рублей, ноябрь — 60,7 тысячи рублей», — отметило ведомство в своем отчете.

Рост доходов происходил на фоне низкой безработицы. В ноябре она достигла 2,2% от числа рабочей силы региона. За два года это самый низкий показатель. Годом ранее в том же месяце показатель составлял 23,9%. В результате к концу года без работы находилось 41,4 тысячи граждан, хотя в январе 2022 года, то есть два года назад, таких было 67,1 тысячи.

На фоне роста зарплаты увеличиваются расходы челябинцев. В настоящий момент опубликованы только данные за 2022 год. Согласно им, тогда было потрачено 1,35 млрд рублей средств. Из них почти 82% жители региона отдали при покупке товаров и оплате услуг. Около 15% было потрачено на обязательные платежи и взносы. Еще 2,2% израсходовано на покупку недвижимости, 0,9% — на прочие расходы. На руках у населения осталось 0,6% денег.

Интересно, что за 10 лет пропорции расходов изменились. Так, в 2012 году на покупку товаров и услуг приходилось три четверти трат, а на обязательные платежи — около 12%. При этом население предпочитало хранить деньги на руках, оставив у себя 12,4% заработка. Расходы на приобретение недвижимости тогда составляли 2,5% семейного бюджета граждан.

В 2023 году 22% опрошенных аналитиками сервиса HeadHunter сообщили, что стали зарабатывать меньше. При этом примерно то же количество жителей заявило специалиста платформы «Авито» о снижении их работоспособности. Это произошло в условиях, когда 93% сотрудников, по данным сервиса «Зарплата.ру», испытало проблемы с профессиональным выгоранием.