После публикации URA.RU прокуратура проверит очистку дорог в челябинском районе

12 февраля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Прокурорскую проверку организовали из-за сообщений о трудностях школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура Челябинской области проверит работу по очистке дорог в Каслинском районе после вышедшей 12 февраля публикации URA.RU. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуроры изучат вопрос, как дети местной школы добираются на занятия. «Прокуратура организовала проверку после публикации СМИ о невозможности добраться до школы в Каслинском районе. Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления законодательства об образовании», — уточнили в надзорном ведомстве. В прокуратуре добавили, что при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры. Жители села Григорьевка рассказали URA.RU о проблемах в связи с продолжающейся практикой дистанционного обучения в местной школе. Детям трудно добираться до учебного заведения, поскольку по дорогам не везде можно проехать. О сложностях также сообщили жители других населенных пунктов района.

Прокуратура Челябинской области проверит работу по очистке дорог в Каслинском районе после вышедшей 12 февраля публикации URA.RU. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуроры изучат вопрос, как дети местной школы добираются на занятия. «Прокуратура организовала проверку после публикации СМИ о невозможности добраться до школы в Каслинском районе. Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления законодательства об образовании», — уточнили в надзорном ведомстве. В прокуратуре добавили, что при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры. Жители села Григорьевка рассказали URA.RU о проблемах в связи с продолжающейся практикой дистанционного обучения в местной школе. Детям трудно добираться до учебного заведения, поскольку по дорогам не везде можно проехать. О сложностях также сообщили жители других населенных пунктов района.