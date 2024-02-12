После публикации URA.RU прокуратура проверит очистку дорог в челябинском районе

Прокуратура Челябинской области проверит работу по очистке дорог в Каслинском районе после вышедшей 12 февраля публикации URA.RU. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуроры изучат вопрос, как дети местной школы добираются на занятия.
«Прокуратура организовала проверку после публикации СМИ о невозможности добраться до школы в Каслинском районе. Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления законодательства об образовании», — уточнили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре добавили, что при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры. Жители села Григорьевка рассказали URA.RU о проблемах в связи с продолжающейся практикой дистанционного обучения в местной школе. Детям трудно добираться до учебного заведения, поскольку по дорогам не везде можно проехать. О сложностях также сообщили жители других населенных пунктов района.
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