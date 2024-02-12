После публикации URA.RU прокуратура проверит очистку дорог в челябинском районе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, прокурор, прокуратура, проверка, папка с гербом, прокурорская папка
Прокурорскую проверку организовали из-за сообщений о трудностях школьников Фото:

Прокуратура Челябинской области проверит работу по очистке дорог в Каслинском районе после вышедшей 12 февраля публикации URA.RU. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуроры изучат вопрос, как дети местной школы добираются на занятия.

«Прокуратура организовала проверку после публикации СМИ о невозможности добраться до школы в Каслинском районе. Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления законодательства об образовании», — уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры. Жители села Григорьевка рассказали URA.RU о проблемах в связи с продолжающейся практикой дистанционного обучения в местной школе. Детям трудно добираться до учебного заведения, поскольку по дорогам не везде можно проехать. О сложностях также сообщили жители других населенных пунктов района.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинской области проверит работу по очистке дорог в Каслинском районе после вышедшей 12 февраля публикации URA.RU. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуроры изучат вопрос, как дети местной школы добираются на занятия. «Прокуратура организовала проверку после публикации СМИ о невозможности добраться до школы в Каслинском районе. Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления законодательства об образовании», — уточнили в надзорном ведомстве. В прокуратуре добавили, что при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры. Жители села Григорьевка рассказали URA.RU о проблемах в связи с продолжающейся практикой дистанционного обучения в местной школе. Детям трудно добираться до учебного заведения, поскольку по дорогам не везде можно проехать. О сложностях также сообщили жители других населенных пунктов района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...