Свердловская прокуратура начала проверку из-за пенсионерки, замерзающей в доме

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В селе Пирогово пенсионерке приходится жить при температуре -3 градуса Фото:

Прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о 77-летней пенсионерке из поселка Пирогово Свердловской области, которая живет в доме под снос. Женщина буквально замерзает в жилище, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В доме по улице Школьников проживает 77-летняя местная жительница — ветеран труда, зафиксирован ненадлежащий температурный режим. В частности, температура в квартире пенсионерки опускается до трех градусов […] Более того, пенсионерка проживает в доме, который в 2021 году был признан непригодным для проживания», — говорится в сообщении.

Несколько семей, которые жили в аварийном доме, администрация переселила ранее. Но пенсионерке жилье взамен не дали. По результатам проверки прокуратура планирует принять меры реагирования.

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Прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о 77-летней пенсионерке из поселка Пирогово Свердловской области, которая живет в доме под снос. Женщина буквально замерзает в жилище, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В доме по улице Школьников проживает 77-летняя местная жительница — ветеран труда, зафиксирован ненадлежащий температурный режим. В частности, температура в квартире пенсионерки опускается до трех градусов […] Более того, пенсионерка проживает в доме, который в 2021 году был признан непригодным для проживания», — говорится в сообщении. Несколько семей, которые жили в аварийном доме, администрация переселила ранее. Но пенсионерке жилье взамен не дали. По результатам проверки прокуратура планирует принять меры реагирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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