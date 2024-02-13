Власти Сургута намерены реконструировать парк аттракционов за счет инвестора

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Стоимость проекта сотни млн рублей Фото:

Власти Сургута намерены провести реконструкцию парка аттракционов в городском парке культуры и отдыха за счет инвестора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Власти города нашли инвестора, который готов взять в эксплуатацию муниципальное имущество, привести его в порядок и эксплуатировать. Сейчас обсуждаются детали предстоящего соглашения. Точная сумма проекта пока не называется, но речь идет о сотнях миллионов рублей», — сообщил собеседник.

В мэрии Сургута подтвердили информацию о появлении инвестора. С ним идут предварительные переговоры. Детали обсуждения в администрации не назвали. При этом источник URA.RU отметил, что власти города намерены передать парк аттракционов в концессию. «Почему именно концессия? Это будет гарантией, что парк останется в собственности муниципалитета. Ведь у властей главное — сохранить имущество за городом. При других вариантах есть риски», — добавил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что строительный клан ХМАО запускает в Сургуте два мегапроекта. Строительная компания Сергея Кандакова намерена построить в городе логистический центр и SPA-отель.

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Власти Сургута намерены провести реконструкцию парка аттракционов в городском парке культуры и отдыха за счет инвестора. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Власти города нашли инвестора, который готов взять в эксплуатацию муниципальное имущество, привести его в порядок и эксплуатировать. Сейчас обсуждаются детали предстоящего соглашения. Точная сумма проекта пока не называется, но речь идет о сотнях миллионов рублей», — сообщил собеседник. В мэрии Сургута подтвердили информацию о появлении инвестора. С ним идут предварительные переговоры. Детали обсуждения в администрации не назвали. При этом источник URA.RU отметил, что власти города намерены передать парк аттракционов в концессию. «Почему именно концессия? Это будет гарантией, что парк останется в собственности муниципалитета. Ведь у властей главное — сохранить имущество за городом. При других вариантах есть риски», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что строительный клан ХМАО запускает в Сургуте два мегапроекта. Строительная компания Сергея Кандакова намерена построить в городе логистический центр и SPA-отель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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