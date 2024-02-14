Мужчина заколол знакомую и прятался три дня в Екатеринбурге

Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Сысертском районе мужчина набросился с кулаками на свою знакомую, а после заколол ее ножом. Чтобы избежать наказания, он три дня прятался в Екатеринбурге, но это не спасло его от уголовной ответственности, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

«27 июня 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории участка в коттеджном поселке в Сысертском районе вступил в конфликт с ранее знакомой ему женщиной. На почве ссоры злоумышленник причинил потерпевшей несколько ударов кулаком по голове, а затем, вооружившись приисканным на месте преступления ножом, причинил женщине колото-резаное ранение шеи. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — пояснили в СК.

Найти 43-летнего мужчину удалось только спустя три дня в Екатеринбурге. Злоумышленник признал свою вину частично. «Приговором суда подсудимому (с присоединением неотбытой части наказания по предыдущему приговору) назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — рассказали в ведомстве.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурант дела в общей сложности провел в заключении более 10 лет. «С потерпевшей ранее был знаком, так как выполнял некоторые работы на участке в коттеджном поселке, где и произошло данное особо тяжкое преступление», — отметил полковник Горелых.