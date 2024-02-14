Пермяка отправили в колонию за оскорбление полицейского

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, осужденный, конвой, клетка, арест, решетка, подсудимый, судебное заседание, конвоирование осужденного, наручники
Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото:

Жителя Александровского городского округа (Пермский край) обвинили в оскорблении и избиении сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Виновный высказал оскорбительные выражения в адрес участкового уполномоченного полиции, а также нанес ему несколько ударов. Противоправное поведение мужчины было зафиксировано показаниями как свидетелей, так и самого должностного лица правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что обвиняемый во время инцидента был пьян. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Жителя Александровского городского округа (Пермский край) обвинили в оскорблении и избиении сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Виновный высказал оскорбительные выражения в адрес участкового уполномоченного полиции, а также нанес ему несколько ударов. Противоправное поведение мужчины было зафиксировано показаниями как свидетелей, так и самого должностного лица правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что обвиняемый во время инцидента был пьян. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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