Пермяка отправили в колонию за оскорбление полицейского

Мужчину отправили в колонию строгого режима
Жителя Александровского городского округа (Пермский край) обвинили в оскорблении и избиении сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Виновный высказал оскорбительные выражения в адрес участкового уполномоченного полиции, а также нанес ему несколько ударов. Противоправное поведение мужчины было зафиксировано показаниями как свидетелей, так и самого должностного лица правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что обвиняемый во время инцидента был пьян. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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