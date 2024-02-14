Пермяка отправили в колонию за оскорбление полицейского

Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителя Александровского городского округа (Пермский край) обвинили в оскорблении и избиении сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Виновный высказал оскорбительные выражения в адрес участкового уполномоченного полиции, а также нанес ему несколько ударов. Противоправное поведение мужчины было зафиксировано показаниями как свидетелей, так и самого должностного лица правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что обвиняемый во время инцидента был пьян. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.