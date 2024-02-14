Екатеринбурженка во время интима пырнула мужа ножом, приняв за отчима

15 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Женщина решила, что ее домогается отчим, и решила отстоять свою честь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбурженка, отмечая день святого Валентина, вонзила нож в спину супруга в интимный момент. В подпитии даме показалось, что ее домогается отчим, и она решила отстоять свою честь. В итоге муж попал в больницу, а жена — в ИВС, сообщает telegram-канал «УМВД Екатеринбурга». «Начинался алко-романтик вполне штатно, но в процессе что-то пошло не так, и ровно в полночь к 46-летней женщине явился пресловутый зверек [белочка]. Когда муж намекнул на близость, гражданке примерещилось, что перед ней не супруг, а отчим. С отчимом же у дамы и так были натянутые отношения, а тут по всему выходило, что он ее домогается», — говорится в посте. Возмущенная женщина схватила нож и вонзила в спину «отчиму». А когда осознала, что перед ней вовсе не приемный отец, а супруг, то сама вызвала скорую. «В отделе полиции №15 дамочка пыталась объяснить, что, мол, ошибочка вышла, но закон есть закон. За 111 ч. 2 УК РФ [умышленное причинение вреда здоровью] придется отвечать», — добавили полицейские.

Екатеринбурженка, отмечая день святого Валентина, вонзила нож в спину супруга в интимный момент. В подпитии даме показалось, что ее домогается отчим, и она решила отстоять свою честь. В итоге муж попал в больницу, а жена — в ИВС, сообщает telegram-канал «УМВД Екатеринбурга». «Начинался алко-романтик вполне штатно, но в процессе что-то пошло не так, и ровно в полночь к 46-летней женщине явился пресловутый зверек [белочка]. Когда муж намекнул на близость, гражданке примерещилось, что перед ней не супруг, а отчим. С отчимом же у дамы и так были натянутые отношения, а тут по всему выходило, что он ее домогается», — говорится в посте. Возмущенная женщина схватила нож и вонзила в спину «отчиму». А когда осознала, что перед ней вовсе не приемный отец, а супруг, то сама вызвала скорую. «В отделе полиции №15 дамочка пыталась объяснить, что, мол, ошибочка вышла, но закон есть закон. За 111 ч. 2 УК РФ [умышленное причинение вреда здоровью] придется отвечать», — добавили полицейские.