ФСБ нашла у студента УрГУПСа три огнестрела

У студента Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) нашли схемы по переделке оружия и три огнестрела. На подозрительного 19-летнего парня указали его ровесники, а сотрудник университета сообщил силовикам, что молодой человек увлекается опасной темой. После этого к студенту в общежитие в Екатеринбурге пришли с обысками.
«Кроме винтовки и еще двух единиц стрелковки, на экспертизу отправили пару телефонов и планшет, на которых хранились схемы по переделке оружия. Михаил сказал, что нашел весь арсенал в сугробе на берегу Исети. Сам парень учился неплохо, но после обыска перестал ходить в универ», — сообщает telegram-канал Ural Mash. На допрос парень также не явился, к проверке подключилась ФСБ.
URA.RU обратилось в пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.
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