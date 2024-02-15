ФСБ нашла у студента УрГУПСа три огнестрела

15 февраля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

К проверке студента подключилась ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У студента Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) нашли схемы по переделке оружия и три огнестрела. На подозрительного 19-летнего парня указали его ровесники, а сотрудник университета сообщил силовикам, что молодой человек увлекается опасной темой. После этого к студенту в общежитие в Екатеринбурге пришли с обысками. «Кроме винтовки и еще двух единиц стрелковки, на экспертизу отправили пару телефонов и планшет, на которых хранились схемы по переделке оружия. Михаил сказал, что нашел весь арсенал в сугробе на берегу Исети. Сам парень учился неплохо, но после обыска перестал ходить в универ», — сообщает telegram-канал Ural Mash. На допрос парень также не явился, к проверке подключилась ФСБ. URA.RU обратилось в пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

У студента Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) нашли схемы по переделке оружия и три огнестрела. На подозрительного 19-летнего парня указали его ровесники, а сотрудник университета сообщил силовикам, что молодой человек увлекается опасной темой. После этого к студенту в общежитие в Екатеринбурге пришли с обысками. «Кроме винтовки и еще двух единиц стрелковки, на экспертизу отправили пару телефонов и планшет, на которых хранились схемы по переделке оружия. Михаил сказал, что нашел весь арсенал в сугробе на берегу Исети. Сам парень учился неплохо, но после обыска перестал ходить в универ», — сообщает telegram-канал Ural Mash. На допрос парень также не явился, к проверке подключилась ФСБ. URA.RU обратилось в пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.