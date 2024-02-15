Мизулина выявила каналы, которые угрожают терактами школам Челябинска

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выявила каналы, которые угрожают совершением террористических актов в школах Челябинска. Об этом Мизулина сообщила в социальных сетях.
«Челябинск. Информацию о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
Руководитель «Лиги безопасного интернета» таким образом периодически мониторит и выявляет каналы, которые угрожают безопасности российским школьником. Так, Мизулина 7 февраля сообщала о выявлении канала с угрозами терактов в школах Кисловодска.
В январе в филиале школы №2 Копейска, города-спутника Челябинска, пять раз за неделю проходила эвакуация учеников из-за угрозы минирования. Каждый раз по звонку приезжали все экстренные службы и проверяли здание. Позже сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал по электронной почте о минировании школы.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.