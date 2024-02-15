15 февраля 2024

Мизулина выявила каналы, которые угрожают терактами школам Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Собранную информацию Мизулина направила правоохранителям Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выявила каналы, которые угрожают совершением террористических актов в школах Челябинска. Об этом Мизулина сообщила в социальных сетях.

«Челябинск. Информацию о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

Руководитель «Лиги безопасного интернета» таким образом периодически мониторит и выявляет каналы, которые угрожают безопасности российским школьником. Так, Мизулина 7 февраля сообщала о выявлении канала с угрозами терактов в школах Кисловодска.

В январе в филиале школы №2 Копейска, города-спутника Челябинска, пять раз за неделю проходила эвакуация учеников из-за угрозы минирования. Каждый раз по звонку приезжали все экстренные службы и проверяли здание. Позже сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал по электронной почте о минировании школы.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выявила каналы, которые угрожают совершением террористических актов в школах Челябинска. Об этом Мизулина сообщила в социальных сетях. «Челябинск. Информацию о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Руководитель «Лиги безопасного интернета» таким образом периодически мониторит и выявляет каналы, которые угрожают безопасности российским школьником. Так, Мизулина 7 февраля сообщала о выявлении канала с угрозами терактов в школах Кисловодска. В январе в филиале школы №2 Копейска, города-спутника Челябинска, пять раз за неделю проходила эвакуация учеников из-за угрозы минирования. Каждый раз по звонку приезжали все экстренные службы и проверяли здание. Позже сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка, который неоднократно сообщал по электронной почте о минировании школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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