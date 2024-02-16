Выпавший из отеля в Египте свердловчанин пришел в себя

16 февраля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Врачам из госпиталя Хургады удалось стабилизировать пациента (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Свердловской области, выпавший с балкона отеля в Хургаде, пришел в себя. Подробности о его состоянии URA.RU рассказали в генеральном консульстве РФ в Египте. «Гражданин России пришел в себя, его состояние улучшилось. Немного жаловался на головную боль, что после случившегося естественно и нормально», — сообщили в дипломатическом ведомстве. Свердловчанин — 61-летний Иван Ширяев — отдыхал в Хургаде с женой и внуками. 24 января он выпал с балкона отеля с высоты второго этажа, после чего впал в кому. По словам родных, мужчина в тот вечер не пил, а вышел освежиться, перегнулся через низкие перила, не удержался и рухнул вниз.

Житель Свердловской области, выпавший с балкона отеля в Хургаде, пришел в себя. Подробности о его состоянии URA.RU рассказали в генеральном консульстве РФ в Египте. «Гражданин России пришел в себя, его состояние улучшилось. Немного жаловался на головную боль, что после случившегося естественно и нормально», — сообщили в дипломатическом ведомстве. Свердловчанин — 61-летний Иван Ширяев — отдыхал в Хургаде с женой и внуками. 24 января он выпал с балкона отеля с высоты второго этажа, после чего впал в кому. По словам родных, мужчина в тот вечер не пил, а вышел освежиться, перегнулся через низкие перила, не удержался и рухнул вниз.