Выпавший из отеля в Египте свердловчанин пришел в себя

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, реанимация, каталка больничная, лечащий врач
Врачам из госпиталя Хургады удалось стабилизировать пациента (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области, выпавший с балкона отеля в Хургаде, пришел в себя. Подробности о его состоянии URA.RU рассказали в генеральном консульстве РФ в Египте.

«Гражданин России пришел в себя, его состояние улучшилось. Немного жаловался на головную боль, что после случившегося естественно и нормально», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Свердловчанин — 61-летний Иван Ширяев — отдыхал в Хургаде с женой и внуками. 24 января он выпал с балкона отеля с высоты второго этажа, после чего впал в кому. По словам родных, мужчина в тот вечер не пил, а вышел освежиться, перегнулся через низкие перила, не удержался и рухнул вниз.

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Житель Свердловской области, выпавший с балкона отеля в Хургаде, пришел в себя. Подробности о его состоянии URA.RU рассказали в генеральном консульстве РФ в Египте. «Гражданин России пришел в себя, его состояние улучшилось. Немного жаловался на головную боль, что после случившегося естественно и нормально», — сообщили в дипломатическом ведомстве. Свердловчанин — 61-летний Иван Ширяев — отдыхал в Хургаде с женой и внуками. 24 января он выпал с балкона отеля с высоты второго этажа, после чего впал в кому. По словам родных, мужчина в тот вечер не пил, а вышел освежиться, перегнулся через низкие перила, не удержался и рухнул вниз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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