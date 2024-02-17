Силовики выходят на мэрию Екатеринбурга через экс-директора «Динамо»

Правоохранителей интересуют, как в мэрии распределяют транспортные субсидии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предполагаемое задержание экс-директора свердловского филиала спортобщества «Динамо» и бывшего сотрудника ГИБДД Михаила Медведева может быть связано с попыткой силовиков установить, при каких обстоятельствах автобусные подрядчики — как предполагается, с нарушениями — получили от мэрии Екатеринбурга десятки миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в структурах городской власти.

Как ранее сообщало агентство, в начале недели УФСБ доставило на допросы руководителей трех транспортных предприятий — «Авто Гамма», «УралТрейд» и «Пегас». Счетной палатой было установлено, что они, обслуживающие по контрактам с властями 16 автобусных маршрутов, в 2021—2022 годах с нарушениями получили от транспортного комитета администрации 41,8 миллиона рублей в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса. Сейчас задержанные на свободе. По слухам, они сотрудничают с органами, которых якобы интересуют в первую очередь действующие и бывшие сотрудники транспортного комитета мэрии.

«Задержание Медведева имеет отношение к этой истории. Насколько я знаю, оно связано с его работой в ГИБДД», — поделился собеседник агентства. Сам Медведев, которого отпустили домой, отказался выслушать уточняющий вопрос корреспондента по теме. При этом он утверждает, что задержания вообще не было.

Филиал «Динамо» он возглавил около года назад. Заявление об отставке по собственному желанию Медведев написал 1 февраля, рассказывал новый руководитель Илья Самохвалов.