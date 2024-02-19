Азербайджанцам, устроившим стрельбу в ТЦ Екатеринбурга, продлили арест

19 февраля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Потасовка между мужчинами произошла в конце ноябре 2023 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженцам Азербайджана Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые в конце 2023 года устроили стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич», продлили домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. Мужчины будут находиться под домашним арестом до 30 апреля, уточнили в суде. При этом материалы дела были возвращены прокурору. «В связи с тем, что следователь допустил нарушения норм уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения, уголовное дело было возвращено прокуратуре. Таким образом, ходатайство защиты было удовлетворено», — пояснил URA.RU защитник Аллахвердиева Владислав Идамжапов. Адвокат Халилова — Никита Кошаков — отказался от общения с корреспондентом. В суд поддержать Аллахвердиева пришла его сестра. Она тоже не стала общаться с журналистом. Перед процессом подсудимые держались в стороне друг от друга. По данным URA.RU, их адвокаты в суде просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Домашний арест, как заявил на заседании Халилов, мешает ему заниматься спортом. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По неофициальной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стали ругаться. Против них было возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Халилов и Аллахвердиев находились в СИЗО до 23 января, затем их перевели под домашний арест. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженцам Азербайджана Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые в конце 2023 года устроили стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич», продлили домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. Мужчины будут находиться под домашним арестом до 30 апреля, уточнили в суде. При этом материалы дела были возвращены прокурору. «В связи с тем, что следователь допустил нарушения норм уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения, уголовное дело было возвращено прокуратуре. Таким образом, ходатайство защиты было удовлетворено», — пояснил URA.RU защитник Аллахвердиева Владислав Идамжапов. Адвокат Халилова — Никита Кошаков — отказался от общения с корреспондентом. В суд поддержать Аллахвердиева пришла его сестра. Она тоже не стала общаться с журналистом. Перед процессом подсудимые держались в стороне друг от друга. По данным URA.RU, их адвокаты в суде просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Домашний арест, как заявил на заседании Халилов, мешает ему заниматься спортом. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По неофициальной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стали ругаться. Против них было возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Халилов и Аллахвердиев находились в СИЗО до 23 января, затем их перевели под домашний арест.