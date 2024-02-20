В Кремле ответили на вопрос о смерти летчика-предателя, угнавшего Ми-8

Песков: у Кремля нет информации о смерти летчика Кузьминова
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль не получал информации по дипломатическим каналам Фото:

Кремль не располагает информацией о смерти летчика-предателя Максима Кузьмина, который угнал российский Ми-8. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мне неизвестны какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией не располагаем», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Кремль не располагает информацией о смерти летчика-предателя Максима Кузьмина, который угнал российский Ми-8. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мне неизвестны какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией не располагаем», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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