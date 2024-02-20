В Кремле ответили на вопрос о смерти летчика-предателя, угнавшего Ми-8

Кремль не получал информации по дипломатическим каналам
Кремль не располагает информацией о смерти летчика-предателя Максима Кузьмина, который угнал российский Ми-8. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мне неизвестны какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией не располагаем», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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