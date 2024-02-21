Задержанная в Екатеринбурге гражданка Америки митинговала против СВО. Фото

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Евромайдан. Киев, флаг украины
Екатеринбурженка помогала деньгами киевскому режиму Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Ксения К., задержанная и арестованная в Екатеринбурге по подозрению в госизмене, принимала участие в антироссийских митингах в Америке. Это доказывают фотографии, которые обнаружены в соцсетях, принадлежащих окружению девушки.

Судя по фото, Ксения принимает участие в митинге против российской спецоперации. Как пояснил корреспонденту источник, близкий к теме, девушка стоит в окружении украинских беженцев, которые приехали после начала СВО в Америку.

«Возможно, она добровольно оказывала им помощь, поскольку сама на тот момент уже давно проживала в США, или, возможно, ее принудили местные власти. Не исключено, что ее использовали для участия в этих митингах как россиянку», — предположил собеседник агентства.

Девушка имеет двойное гражданство — России и США. ФСБ задержала ее в Екатеринбурге по подозрению в госизмене. Известно, что Ксения помогала ВСУ финансово: она перевела украинской стороне 52 доллара, однако эпизодов может быть больше. Агентство подробно писало об этой истории в отдельном сюжете.

Ксения (в клетчатом пальто) помогала ВСУ
Ксения (в клетчатом пальто) помогала ВСУ
Фото:
Будучи наполовину россиянкой, екатеринбурженка собирала деньги для Украины
Будучи наполовину россиянкой, екатеринбурженка собирала деньги для Украины
Фото:

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Ксения К., задержанная и арестованная в Екатеринбурге по подозрению в госизмене, принимала участие в антироссийских митингах в Америке. Это доказывают фотографии, которые обнаружены в соцсетях, принадлежащих окружению девушки. Судя по фото, Ксения принимает участие в митинге против российской спецоперации. Как пояснил корреспонденту источник, близкий к теме, девушка стоит в окружении украинских беженцев, которые приехали после начала СВО в Америку. «Возможно, она добровольно оказывала им помощь, поскольку сама на тот момент уже давно проживала в США, или, возможно, ее принудили местные власти. Не исключено, что ее использовали для участия в этих митингах как россиянку», — предположил собеседник агентства. Девушка имеет двойное гражданство — России и США. ФСБ задержала ее в Екатеринбурге по подозрению в госизмене. Известно, что Ксения помогала ВСУ финансово: она перевела украинской стороне 52 доллара, однако эпизодов может быть больше. Агентство подробно писало об этой истории в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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