Екатеринбурженка помогала деньгами киевскому режиму Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Ксения К., задержанная и арестованная в Екатеринбурге по подозрению в госизмене, принимала участие в антироссийских митингах в Америке. Это доказывают фотографии, которые обнаружены в соцсетях, принадлежащих окружению девушки.

Судя по фото, Ксения принимает участие в митинге против российской спецоперации. Как пояснил корреспонденту источник, близкий к теме, девушка стоит в окружении украинских беженцев, которые приехали после начала СВО в Америку.

«Возможно, она добровольно оказывала им помощь, поскольку сама на тот момент уже давно проживала в США, или, возможно, ее принудили местные власти. Не исключено, что ее использовали для участия в этих митингах как россиянку», — предположил собеседник агентства.

Девушка имеет двойное гражданство — России и США. ФСБ задержала ее в Екатеринбурге по подозрению в госизмене. Известно, что Ксения помогала ВСУ финансово: она перевела украинской стороне 52 доллара, однако эпизодов может быть больше. Агентство подробно писало об этой истории в отдельном сюжете.

Ксения (в клетчатом пальто) помогала ВСУ Фото: соцсети