В Нижнем Тагиле гаишники жалуются на тяжелый график работы

22 февраля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы вынуждены много перерабатывать — все из-за кадрового дефицита Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) гаишники жалуются на тяжелый рабочий график, который вызван кадровым дефицитом сотрудников. Об этом URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов. «По линии ГИБДД не хватает больше 40 человек. В связи с этим график становится тяжелее, у всех переработки», — поделился собеседник агентства. И добавил, что с большой нагрузкой столкнулись и участковые. В конце января в нижнетагильском гарнизоне полиции были подведены итоги работы за прошедший год. В совещании принимали участие начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков и глава местной полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. На нем стало известно, что общий некомплект силовиков в городе составляет 14,6%. Такие сведения агентству приводил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве сослались на информацию Горелых о нехватке сотрудников и добавили, что служба в органах внутренних дел всегда была непростой.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) гаишники жалуются на тяжелый рабочий график, который вызван кадровым дефицитом сотрудников. Об этом URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов. «По линии ГИБДД не хватает больше 40 человек. В связи с этим график становится тяжелее, у всех переработки», — поделился собеседник агентства. И добавил, что с большой нагрузкой столкнулись и участковые. В конце января в нижнетагильском гарнизоне полиции были подведены итоги работы за прошедший год. В совещании принимали участие начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков и глава местной полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. На нем стало известно, что общий некомплект силовиков в городе составляет 14,6%. Такие сведения агентству приводил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. URA.RU обратилось за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве сослались на информацию Горелых о нехватке сотрудников и добавили, что служба в органах внутренних дел всегда была непростой.