В главном парке Екатеринбурга запустили более 500 салютов (архивное фото)
Небо над Екатеринбургом вечером 23 февраля украсил салют, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Запуск произвели артиллеристы Центрального военного округа на специальной площадке Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. Корреспондент URA.RU делится яркими кадрами с места событий.
На сайте администрации Екатеринбурга уточнили, что 30 звуковых залпов были даны из раритетных пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году и принимавших участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Всего было запущено более 500 салютов.
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