Аномальные морозы задержатся в Челябинской области

24 февраля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Морозная погода в Челябинской области сохранится до 25 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 24 и 25 февраля сохраняется аномально-холодная погода. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях получено от Челябинского гидрометеоцентра. «24-25 февраля в отдельных районах сохраняется аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении МЧС. Жителей Челябинской области просят при планировании поездок учитывать предупреждение гидрометеоцентра. Согласно данным с Челябинского гидрометеоцентра в ночь на 24 февраля температура воздуха в Челябинской области местами опускалась до -36 градусов. В ночь на 25 февраля на юге региона похолодает до -24 градусов. Днем потеплеет до -6, — 18 градусов, но прогнозируется сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, морозы в Челябинске будут спадать 26 февраля. Холода сменятся плюсовыми температурами.

В Челябинской области 24 и 25 февраля сохраняется аномально-холодная погода. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях получено от Челябинского гидрометеоцентра. «24-25 февраля в отдельных районах сохраняется аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении МЧС. Жителей Челябинской области просят при планировании поездок учитывать предупреждение гидрометеоцентра. Согласно данным с Челябинского гидрометеоцентра в ночь на 24 февраля температура воздуха в Челябинской области местами опускалась до -36 градусов. В ночь на 25 февраля на юге региона похолодает до -24 градусов. Днем потеплеет до -6, — 18 градусов, но прогнозируется сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, морозы в Челябинске будут спадать 26 февраля. Холода сменятся плюсовыми температурами.