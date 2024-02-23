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Аномальные морозы задержатся в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, иней, мороз
Морозная погода в Челябинской области сохранится до 25 февраля Фото:

В Челябинской области 24 и 25 февраля сохраняется аномально-холодная погода. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях получено от Челябинского гидрометеоцентра.

«24-25 февраля в отдельных районах сохраняется аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении МЧС. Жителей Челябинской области просят при планировании поездок учитывать предупреждение гидрометеоцентра.

Согласно данным с Челябинского гидрометеоцентра в ночь на 24 февраля температура воздуха в Челябинской области местами опускалась до -36 градусов. В ночь на 25 февраля на юге региона похолодает до -24 градусов. Днем потеплеет до -6, — 18 градусов, но прогнозируется сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, морозы в Челябинске будут спадать 26 февраля. Холода сменятся плюсовыми температурами.

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В Челябинской области 24 и 25 февраля сохраняется аномально-холодная погода. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях получено от Челябинского гидрометеоцентра. «24-25 февраля в отдельных районах сохраняется аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже нормы на 7 градусов и более», — говорится в сообщении МЧС. Жителей Челябинской области просят при планировании поездок учитывать предупреждение гидрометеоцентра. Согласно данным с Челябинского гидрометеоцентра в ночь на 24 февраля температура воздуха в Челябинской области местами опускалась до -36 градусов. В ночь на 25 февраля на юге региона похолодает до -24 градусов. Днем потеплеет до -6, — 18 градусов, но прогнозируется сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, морозы в Челябинске будут спадать 26 февраля. Холода сменятся плюсовыми температурами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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