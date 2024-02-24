Медведев жестко пригрозил Западу

Медведев: Западу необходимо мстить за введение новых санкций против России
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
России нужно создать Западу экономические трудности, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил серьезное предупреждение Западу, заявив о принятии новых санкций, которые затронут все население России. Он отметил необходимость запомнить это действие и отвечать западным странам повсюду, где это возможно.

«Новые санкции приняты против всего населения России. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза также назвал Запад врагами России и призвал создавать для них экономические трудности.

Среди прочего необходимо подстрекать общественное недовольство населения западных стран по поводу бездарной политики их властей, разрабатывать и продвигать международные решения, которые будут противоречить интересам Запада. Важно делать это постоянно, систематически и с наибольшей открытостью, заключил Медведев.

США 23 февраля ввели крупные антироссийские санкции, связанные с событиями на Украине и смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Эти меры затронули более 500 российских лиц, а также граждан и компании из других стран. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что это серьезно подорвало стабильность российско-американских отношений.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил серьезное предупреждение Западу, заявив о принятии новых санкций, которые затронут все население России. Он отметил необходимость запомнить это действие и отвечать западным странам повсюду, где это возможно. «Новые санкции приняты против всего населения России. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза также назвал Запад врагами России и призвал создавать для них экономические трудности. Среди прочего необходимо подстрекать общественное недовольство населения западных стран по поводу бездарной политики их властей, разрабатывать и продвигать международные решения, которые будут противоречить интересам Запада. Важно делать это постоянно, систематически и с наибольшей открытостью, заключил Медведев. США 23 февраля ввели крупные антироссийские санкции, связанные с событиями на Украине и смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Эти меры затронули более 500 российских лиц, а также граждан и компании из других стран. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что это серьезно подорвало стабильность российско-американских отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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