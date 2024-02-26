Shot: пропавшую в Новый год псковскую школьницу нашли в яме

Тело школьницы обнаружили 25 февраля
Девочку, пропавшую в Псковской области 1 января нашли в закопанной яме. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Пропавшую под Псковом школьницу нашли закопанной в яме, она была почти без одежды», — говорится в сообщении telegram-канала. По предварительным данным, девочку мог изнасиловать и убить кто-то из местных жителей.
Школьница пропала 1 января. В ее поисках были задействованы десятки полицейских и волонтеров. Позже, 22 февраля, возле реки Полонки нашли куртку девочки со следами мужской ДНК, а 25 февраля, недалеко от места было обнаружено тело жертвы. У жителей деревни уже взяли слюну на экспертизу.
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