В Екатеринбурге семья наказала главную детскую больницу за катетер в сердце сына

26 февраля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Летом прошлого года в сердце новорожденного мальчика попал отломившийся кусочек катетера Фото: Илья Московец © URA.RU Семья Ивановых из Екатеринбурга отсудила у Областной детской клинической больницы 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что их ребенок жил с катетером в сердце. Решение о компенсации вынес Ленинский районный суд. «Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с ОДКБ в пользу Ивановых расходы по оплате авиаперелета в размере 58 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1,8 миллиона рублей, то есть 600 тысяч рублей в пользу каждого из родителей и ребенка», — цитирует Е1.ru решение суда. Катетер в сердце маленького екатеринбуржца остался после того, как мальчик родился недоношенным и его положили в реанимацию, где вводили специальные препараты. В первый же день кончик силиконового катетера отломился и остался в вене, а потом оказался в сердце. Достать его смогли только московские врачи. После инцидента проверку проводил Следственный комитет.

Семья Ивановых из Екатеринбурга отсудила у Областной детской клинической больницы 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что их ребенок жил с катетером в сердце. Решение о компенсации вынес Ленинский районный суд. «Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с ОДКБ в пользу Ивановых расходы по оплате авиаперелета в размере 58 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1,8 миллиона рублей, то есть 600 тысяч рублей в пользу каждого из родителей и ребенка», — цитирует Е1.ru решение суда. Катетер в сердце маленького екатеринбуржца остался после того, как мальчик родился недоношенным и его положили в реанимацию, где вводили специальные препараты. В первый же день кончик силиконового катетера отломился и остался в вене, а потом оказался в сердце. Достать его смогли только московские врачи. После инцидента проверку проводил Следственный комитет.