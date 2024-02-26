В Екатеринбурге семья наказала главную детскую больницу за катетер в сердце сына

Семья Ивановых из Екатеринбурга отсудила у Областной детской клинической больницы 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что их ребенок жил с катетером в сердце. Решение о компенсации вынес Ленинский районный суд.
«Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с ОДКБ в пользу Ивановых расходы по оплате авиаперелета в размере 58 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1,8 миллиона рублей, то есть 600 тысяч рублей в пользу каждого из родителей и ребенка», — цитирует Е1.ru решение суда.
Катетер в сердце маленького екатеринбуржца остался после того, как мальчик родился недоношенным и его положили в реанимацию, где вводили специальные препараты. В первый же день кончик силиконового катетера отломился и остался в вене, а потом оказался в сердце. Достать его смогли только московские врачи. После инцидента проверку проводил Следственный комитет.
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