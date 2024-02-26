В Екатеринбурге семья наказала главную детскую больницу за катетер в сердце сына

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, мониторы, операция, больница
Летом прошлого года в сердце новорожденного мальчика попал отломившийся кусочек катетера Фото:

Семья Ивановых из Екатеринбурга отсудила у Областной детской клинической больницы 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что их ребенок жил с катетером в сердце. Решение о компенсации вынес Ленинский районный суд.

«Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с ОДКБ в пользу Ивановых расходы по оплате авиаперелета в размере 58 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1,8 миллиона рублей, то есть 600 тысяч рублей в пользу каждого из родителей и ребенка», — цитирует Е1.ru решение суда.

Катетер в сердце маленького екатеринбуржца остался после того, как мальчик родился недоношенным и его положили в реанимацию, где вводили специальные препараты. В первый же день кончик силиконового катетера отломился и остался в вене, а потом оказался в сердце. Достать его смогли только московские врачи. После инцидента проверку проводил Следственный комитет.

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Семья Ивановых из Екатеринбурга отсудила у Областной детской клинической больницы 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что их ребенок жил с катетером в сердце. Решение о компенсации вынес Ленинский районный суд. «Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с ОДКБ в пользу Ивановых расходы по оплате авиаперелета в размере 58 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1,8 миллиона рублей, то есть 600 тысяч рублей в пользу каждого из родителей и ребенка», — цитирует Е1.ru решение суда. Катетер в сердце маленького екатеринбуржца остался после того, как мальчик родился недоношенным и его положили в реанимацию, где вводили специальные препараты. В первый же день кончик силиконового катетера отломился и остался в вене, а потом оказался в сердце. Достать его смогли только московские врачи. После инцидента проверку проводил Следственный комитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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